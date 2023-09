Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis 10 mois face à un panier de devises, maintenant le yen près d'une zone d'intervention clé, alors que les investisseurs évaluent les données économiques américaines positives et les nouveaux commentaires des responsables de la Réserve Fédérale.

Alors que le dollar est resté ferme, l'euro et la livre sterling ont eu du mal à se remettre de leurs nouveaux plus bas de plusieurs mois atteints mercredi.

Les dollars australien et néo-zélandais ont limité leurs pertes, après que les ventes au détail en Australie se soient révélées plus faibles que prévu.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, a été l'une des voix de la Fed à mettre en garde les marchés sur la possibilité de nouvelles hausses, déclarant mercredi que de nombreuses preuves de la force économique en cours signifiaient qu'un nouveau resserrement pourrait être en cours.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée de jeudi, ce qui pourrait donner aux marchés de nouveaux indices sur la trajectoire de la politique monétaire américaine.

Les données économiques en provenance des États-Unis continuent de surprendre par leur vigueur, défiant les attentes des investisseurs en matière de ralentissement.

"Malgré les craintes exprimées au début de l'année, selon lesquelles les États-Unis pourraient entrer en récession, nous assistons probablement à une ré-accélération de l'activité économique", ce qui entraîne également une hausse des rendements américains, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier d'autres grandes devises, s'est établi à 106,70, près d'un pic de 106,84, le niveau le plus élevé depuis le 30 novembre.

Les rendements de référence américains à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, à 4,462 %, au cours de la nuit.

Le yen, qui a tendance à être sensible aux variations des rendements du Trésor américain à long terme, s'est éloigné de son nouveau plus bas de 11 mois de mercredi, à 149,71, mais reste trop proche du niveau psychologique de 150 pour un dollar pour être rassuré. Il s'est replié d'environ 0,2 % à 149,38.

La monnaie japonaise a également été comprimée par une hausse des prix du pétrole, qui ont atteint mercredi leur plus haut niveau en 2023 après une forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui a aggravé les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre mondiale.

La zone des 150 est considérée par les marchés comme une ligne dans le sable pour les autorités japonaises qui pourrait inciter à l'intervention comme cela a été le cas l'année dernière.

"Si le MOF est sérieux dans sa volonté d'intervenir pour soutenir le yen en chute libre, ce que nous pensons, alors une réponse (intervention) n'est probablement pas très éloignée", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré jeudi que le Japon n'excluait aucune option en cas de volatilité excessive des mouvements de devises, mettant en garde contre les mouvements spéculatifs sur le yen dans le contexte de sa chute.

Ailleurs, l'euro est resté stable mais s'est maintenu au-dessus du plus bas de 8 mois de mercredi, à 1,04880 $, alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation attendues vendredi dans l'Union européenne. La livre sterling GBP=D3 s'est maintenue à 1,2137 dollar, juste à côté de son niveau le plus bas depuis le 17 mars.

L'Aussie, qui a touché un plus bas de 10 mois la nuit dernière, et le Kiwi ont tous deux augmenté d'environ 0,3% par rapport au billet vert, limitant certaines pertes alors que les marchés ont largement ignoré les données des ventes au détail australiennes qui ont été inférieures aux estimations plus tôt dans la journée.