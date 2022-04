Le dollar se maintient près de son plus haut niveau depuis 2 ans après les commentaires du décideur de la Fed

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six pairs, a grimpé jusqu'à 99,640 dans les premiers échanges, son plus haut depuis mai 2020, avant de se stabiliser en légère baisse.

L'indice a gagné 0,5 % mardi après que Lael Brainard, gouverneur de la Fed, a déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'une combinaison de hausses des taux d'intérêt et d'une liquidation rapide du bilan amène la politique monétaire américaine à une "position plus neutre" plus tard cette année, avec un nouveau resserrement à suivre si nécessaire.

Mme Brainard est normalement considérée comme un décideur politique plus dovish.

"Les commentaires de Mme Brainard sont la cause immédiate de la remontée des rendements et du raffermissement du dollar que nous observons", a déclaré Ray Attrill, responsable mondial de la stratégie FX à la National Bank of Australia.

Le rendement américain à 2 ans est à son plus haut niveau depuis janvier 2019, le rendement à 5 ans à son plus haut niveau depuis décembre 2018, et le rendement de référence à 10 ans est monté à 2,6144 %, son plus haut niveau depuis mars 2019. [US/]

"Mais lorsque nous parlons du dollar, il est difficile de le dissocier du taux de change euro-dollar, étant donné son poids dans l'indice, et l'euro n'a pas été favorisé par les dernières discussions sur l'élargissement des sanctions, ce qui ouvre de mauvaises nouvelles pour l'économie de la zone euro", a ajouté M. Attrill.

L'euro était à 1,0894 $, son plus bas niveau en près d'un mois.

Les sanctions proposées par l'Union européenne interdiraient l'achat de charbon russe et empêcheraient les navires russes d'entrer dans les ports de l'UE, dans le cadre d'une intensification des sanctions occidentales contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine pendant près de six semaines.

Les gains du dollar ont été généralisés. Il était en hausse de 0,17 % par rapport au yen japonais, à 123,84, après avoir atteint son plus haut niveau de la semaine en début de séance et s'être rapproché du sommet de 125,1 atteint en mars, soit près de sept ans plus tôt.

La Banque du Japon maintient les rendements japonais à la baisse, et l'écart grandissant entre les rendements américains et japonais pèse sur le yen.

La livre sterling était à 1,30750 $, revenant en direction des 1,30 $ du mois dernier, son plus bas depuis novembre 2020, tandis que le dollar australien se maintenait à 0,7574 $, près du pic de près de 10 mois de mardi après que la Reserve Bank of Australia ait signalé que des taux d'intérêt plus élevés étaient proches.

Le bitcoin était légèrement plus mou autour de 45 300 $.