Le dollar se maintient près de son plus haut niveau depuis deux décennies alors que l'IPC maintient la probabilité d'une hausse agressive des taux américains.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six grandes devises, a glissé d'environ 0,1% à 103,92 jeudi, mais était toujours proche du niveau de 104,19 atteint en début de semaine pour la première fois depuis fin 2002.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % sur une base annuelle en avril, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 8,5 % enregistrés en mars, mais dépasse l'estimation de 8,1 % des économistes.

Les données suggèrent que l'inflation a peut-être atteint un sommet, mais qu'il est peu probable qu'elle se refroidisse rapidement et fasse dérailler les plans actuels de politique monétaire de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché prévoit une augmentation d'au moins un demi-point de pourcentage du taux directeur lors de chacune des deux prochaines décisions de la Fed, le 15 juin et le 27 juillet.

"L'impression d'une inflation américaine plus forte que prévu a renforcé les inquiétudes quant à la nécessité pour la Fed d'accélérer le resserrement de sa politique", a écrit Rodrigo Catril, stratège principal des devises à la National Australia Bank, dans une obligation client.

Les données de l'IPC de mai surviennent cinq jours avant la réunion de juin de la Fed, et un autre "choc" ferait d'une hausse de 75 points de base une "forte possibilité", a-t-il déclaré.

L'euro a augmenté de 0,14 % à 1,0526 $, s'éloignant un peu du plancher de plus de cinq ans à 1,04695 $ atteint à la fin du mois dernier. La monnaie unique a été soutenue par la Banque centrale européenne, qui a confirmé cette nuit les prévisions de relèvement de son taux directeur en juillet, pour la première fois depuis plus de dix ans.

Le yen a continué à bénéficier du soutien d'une détente des rendements du Trésor à long terme par rapport à un pic pluriannuel au-dessus de 3,2 % en début de semaine.

La monnaie japonaise a gagné environ 0,1 % à 129,835 par dollar, s'éloignant davantage du plus bas niveau de plus de deux décennies de 131,35 atteint lundi, alors que le rendement du Trésor à 10 ans a reculé à un plus bas niveau de presque deux semaines de 2,862 % dans les échanges à Tokyo jeudi.

La livre sterling a dépéri alors que les gros titres sur le Brexit revenaient, le procureur général d'Angleterre et du Pays de Galles ayant informé le gouvernement qu'il serait dans son droit de supprimer de grandes parties du protocole d'Irlande du Nord, selon le journal Times.

La livre sterling a plongé à 1,2230 $ jeudi pour la première fois en près de deux ans.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a tenté de regagner 30 000 $ après avoir plongé sous ce niveau mercredi pour la première fois depuis juillet. Il est monté jusqu'à 30 090,70 $ vendredi avant de changer de mains pour la dernière fois autour de 29 185 $. Il a plongé jusqu'à 27 757,77 $ au cours de la session précédente.