Le dollar se maintient près de son plus haut niveau depuis deux décennies avant les données sur l'inflation aux États-Unis

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six rivaux, a légèrement glissé à 103,81, mais n'est toujours pas loin du sommet de 104,49 atteint en début de semaine pour la première fois depuis décembre 2002.

L'euro a augmenté légèrement pour atteindre 1,05405 $, mais il a surtout évolué latéralement depuis qu'il a touché son plus bas niveau depuis plus de cinq ans à 1,04695 $ à la fin du mois dernier.

Le yen a continué à bénéficier d'une pause dans la récente hausse incessante des rendements de référence du Trésor américain, s'échangeant peu à 130,36 par dollar, après avoir atteint lundi un plus bas de plus de deux décennies à 131,35.

Les investisseurs surveilleront de près la lecture de l'indice des prix à la consommation américain d'avril plus tard mercredi pour tout signe d'un début de refroidissement de l'inflation, avec des attentes d'une augmentation annuelle de 8,1% par rapport à une hausse de 8,5% enregistrée en mars.

Après que la Fed a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 50 points de base la semaine dernière, la plus grande hausse en 22 ans, les investisseurs ont tenté d'évaluer à quel point la banque centrale sera agressive.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés s'attendent à une nouvelle hausse d'au moins 50 points de base lors de la réunion de juin de la banque centrale.

"Nous restons d'avis que la hausse générale du dollar américain se poursuivra alors que la Fed exécute son 'super-tirage'", ont écrit les stratèges de Westpac dans un rapport de recherche.

"Recherchez une demande continue pour (le Dollar Index) sur les creux, avec 104 déjà sondé et toujours un potentiel pour une course vers 107 sur plusieurs semaines."

Le billet vert a grimpé de près de 9 % cette année dans un contexte où la Fed se montre de plus en plus belliqueuse, alors que l'inflation a brûlé plus fort que ce que les décideurs avaient prévu.

La Commonwealth Bank of Australia considère également que le risque est orienté vers de nouveaux gains à partir d'ici.

"La réaction du dollar à l'IPC sera asymétrique à notre avis", a écrit Joseph Capurso, stratège en devises de la CBA, dans une obligation client.

"Une surprise positive encouragera les marchés à augmenter la tarification d'une hausse de 75 (points de base) du taux des fonds plus tard dans l'année et soutiendra le dollar, tandis qu'une surprise négative maintiendra intacte la tarification d'une hausse de 50 points de base en juin et juillet et laissera le dollar stable."

L'euro "reste lourd" au-dessus de 1,05 $, a-t-il écrit, et une forte impression de l'IPC pourrait pousser le dollar australien sous 0,69 $.

L'Aussie a grimpé de 0,25 % à 0,69595 $ mercredi, après avoir touché un creux de 22 mois à 0,6911 $ plus tôt dans la semaine.

Le dollar kiwi néo-zélandais a gagné 0,22 % à 0,63075 $, mais est resté non loin du plus bas de près de deux ans de la session précédente, à 0,6277 $.

CBA voit le potentiel d'une nouvelle baisse de 5 cents US pour les deux monnaies des Antipodes si les verrouillages stricts du COVID-19 se poursuivent pendant plusieurs mois encore chez le principal partenaire commercial, la Chine, bien que les fondamentaux laissent entrevoir des " gains importants d'ici la fin de l'année " pour l'Aussie et le kiwi après la fin des verrouillages.

Pendant ce temps, la livre sterling a lutté près d'un plus bas de 22 mois à 1,2262 $ depuis le début de la semaine, s'échangeant dernièrement à 0,1 % de plus à 1,2334 $.

Le bitcoin a soigné ses blessures après avoir chuté à la limite des 30 000 $ cette semaine pour la première fois depuis juillet de l'année dernière, changeant de mains pour la dernière fois à environ 2 % de plus à 31 600 $.