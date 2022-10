Le dollar se maintient près du pic de 32 contre le yen malgré les risques d'intervention ; la livre sterling fait du surplace

La livre sterling s'est consolidée au milieu de sa fourchette de négociation cette semaine alors que le marché digérait le revirement de la politique fiscale du gouvernement britannique et la décision de la Banque d'Angleterre de ne pas vendre de gilts de plus longue durée cette année. L'euro est resté proche d'un sommet de deux semaines.

Le dollar a atteint 149,395 yens dans la nuit, pour la première fois depuis août 1990, avant de s'échanger à 149,18 au début de la session asiatique de mercredi.

Les traders attendent avec impatience que le ministère des Finances et la Banque du Japon interviennent à nouveau sur le marché, alors que la paire de devises se rapproche de la barrière psychologique clé de 150. Un franchissement de 145 il y a environ un mois a suscité la première intervention d'achat de yens depuis 1998.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mercredi qu'il vérifiait les taux de change "méticuleusement" et avec plus de fréquence, ont rapporté les médias locaux.

Le dollar, qui règne actuellement en tant que monnaie refuge de choix, s'est affaissé cette semaine dans le cadre du rallye baissier des actions au niveau mondial suite à certains bénéfices optimistes.

Mais le soutien sous-jacent continue de provenir des prix du marché pour deux hausses supplémentaires de 75 points de base de la part de la Fed cette année, car elle se concentre sur l'inflation rougeoyante, même au risque de déclencher une récession.

L'incertitude fiscale en Grande-Bretagne assombrit également les perspectives des marchés obligataires au niveau mondial.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, dont le yen, la livre sterling et l'euro - a légèrement augmenté à 112,01, après avoir connu une baisse à 111,76 pendant la nuit, son plus bas niveau depuis le 6 octobre. Il a atteint un pic de plusieurs décennies à 114,78 à la fin du mois de septembre.

"Nous doutons qu'il s'agisse plus que d'une pause modeste dans la course haussière du dollar", a déclaré Sean Callow, stratège en matière de devises chez Westpac à Sydney, qui s'attend à un nouveau test du pic en novembre.

Sur le yen, "le risque d'intervention reste présent, puisque le MOF a déjà franchi le Rubicon (mais) son but n'est sûrement que de limiter l'ampleur du positionnement spéculatif plutôt que de provoquer un renversement durable", a déclaré Callow.

"Un chiffre aussi rond que 150 demandera probablement un certain travail pour être cassé à court terme", mais étant donné la position de la BOJ en tant que seule banque centrale des marchés développés poursuivant toujours une politique de taux d'intérêt négatif, "il est difficile de voir pourquoi la paire ne s'étendrait pas dans la zone 150-155", a ajouté Callow.

Pendant ce temps, la livre sterling a gagné 0,27 % à 1,1349 $, rebondissant après une baisse de 0,34 % lors de la session précédente. La devise a d'abord grimpé mardi à la suite d'un rapport du Financial Times selon lequel la Banque d'Angleterre retarderait le resserrement quantitatif, avant de glisser après que la Banque ait qualifié l'article d'"inexact".

La BoE a déclaré qu'elle commencerait à vendre une partie de son énorme stock d'obligations du gouvernement britannique à partir du 1er novembre, mais qu'elle ne vendrait pas cette année les gilts à plus longue durée qui ont été au centre de la volatilité du marché à la suite du "mini budget" du gouvernement.

L'euro était à peu près stable à 0,9857 $, s'accrochant juste sous le sommet de mardi de 0,98755 $, un niveau vu pour la dernière fois le 6 octobre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la part de la Banque centrale européenne le jeudi de la semaine prochaine.

Le dollar néo-zélandais est resté élevé après la publication mardi des données sur les prix à la consommation, ce qui augmente les attentes quant à la poursuite du resserrement agressif de la Banque de réserve. La devise s'est échangée pour la dernière fois à 0,5695 $, soit une hausse de 0,19 %, proche du sommet de deux semaines de la session précédente, à 0,5719 $.

L'Aussie a changé de mains à 0,6322 $, en hausse de 0,12 % par rapport à mardi.