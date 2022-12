Le dollar se maintient sur les paris hawkish de la Fed, l'Aussie sur le pied arrière avant la RBA

Le dollar australien est resté près de son plus bas niveau en une semaine avant la décision imminente de la banque centrale sur les taux d'intérêt, les participants au marché guettant les signes d'une pause dans le resserrement de la politique monétaire après le refroidissement inattendu de l'inflation le mois dernier.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport aux six principales devises - a changé de mains à 105,11 dans les premiers échanges asiatiques, reculant de 0,1 % après la hausse de 0,7 % de lundi, la plus importante depuis le 21 novembre.

Il avait plongé à 104,1 pour la première fois depuis le 28 juin, les traders continuant à limiter les paris sur un resserrement agressif de la Fed.

Toutefois, il a ensuite fait marche arrière, car l'indice PMI non manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) a augmenté de manière inattendue, indiquant que le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine, est resté résistant.

Le Comité fédéral de l'open market décide de sa politique le 15 décembre. Les traders s'attendent actuellement à une hausse d'un demi-point dans une fourchette de 4,25 à 4,5 % et à un taux final légèrement supérieur à 5 % en mai.

"Le dollar a vraiment donné un coup de pied au cul dans tous les domaines", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur d'agence chez State Street à Tokyo. "Je pense qu'il y a eu un certain positionnement court en dollars, et tous les communiqués économiques de la nuit aux États-Unis étaient très forts et pointaient vers une Fed faucon. Ils relèveront les taux aussi longtemps que les données montreront qu'ils en ont besoin."

Les rendements du Trésor américain à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis le 20 octobre au cours de la nuit, ce qui a fait grimper la paire dollar-yen, sensible aux rendements, de 1,83 % jusqu'à 136,835. Le dollar a reculé de 0,25 % mardi cependant, à 136,46 yens.

L'euro a rebondi de 0,13 % à 1,0505 $ après une baisse de 0,46 % pendant la nuit. La livre sterling a récupéré 0,16 % à 1,22035 $ après le recul de 0,88 % enregistré lundi.

Le dollar australien a augmenté de 0,21 % à 0,6713 $, récupérant une partie de la chute de 1,4 % de la nuit.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que la Reserve Bank of Australia devrait relever son taux directeur d'un quart de point à 0130 GMT.

L'accent sera mis sur les indices contenus dans la déclaration de politique générale sur les perspectives de la prochaine réunion en février, après que les données de l'IPC aient suggéré que le pic de l'inflation pourrait être proche.

Cependant, ces derniers jours, la politique de la RBA a été reléguée au second plan en raison de l'optimisme concernant l'assouplissement des restrictions COVID-19 en Chine, l'un de ses principaux partenaires commerciaux.

L'Aussie a atteint un pic de 0,6851 $ sur 2 mois et demi lundi, des sources ayant déclaré à Reuters qu'un changement de politique à Pékin concernant la COVID pourrait intervenir dès mercredi.

En ce qui concerne la RBA, "le risque est qu'il n'y ait pas de changement, mais nous considérons qu'il s'agit d'un faible risque", a écrit Carol Kong, stratégiste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note au client.

"Nous nous attendons à ce que la RBA modifie ses prévisions de manière subtile mais significative, passant de 's'attend à augmenter davantage les taux d'intérêt' à 'susceptible d'augmenter davantage les taux d'intérêt' ou 'prête à augmenter davantage les taux d'intérêt', (ce qui) indiquerait que la RBA considère qu'elle est à la fin ou du moins proche de la fin de son cycle de resserrement ", ce qui ferait baisser l'Aussie.

"Mais toute perte de l'AUD induite par la RBA pourrait s'avérer de courte durée alors que les marchés restent optimistes quant à l'abandon par la Chine de ses politiques strictes en matière de COVID", a ajouté M. Kong.