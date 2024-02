Le dollar est resté stable ce jeudi, les traders attendant une série d'enquêtes sur l'activité économique pour évaluer la santé des principales économies et ce que cela pourrait signifier pour les perspectives des taux d'intérêt mondiaux.

Les indices rapides des directeurs d'achat (PMI) aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro sont attendus plus tard dans la journée et fourniront plus de clarté sur leurs secteurs manufacturiers et de services respectifs.

Dans les premiers échanges asiatiques, l'euro a gagné 0,11 % à 1,0831 $, tandis que la livre sterling est restée stable à 1,2638 $.

Le dollar a légèrement augmenté par rapport au yen et est revenu au-dessus du niveau de 150 pour s'échanger en dernier lieu à 150,34 yens.

"Un coup d'œil sur les indices PMI composites pour les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni montre qu'ils se développent à un rythme plus rapide ou qu'ils ralentissent à un taux décroissant", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.

"Cela met en garde contre des pressions à la hausse pour la croissance et l'inflation, ce qui renvoie à l'idée d'une hausse durable que les traders ne veulent pas entendre.

Les décideurs politiques, en particulier ceux de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, se sont fermement opposés aux attentes du marché concernant une série de réductions des taux mondiaux cette année, en citant les pressions inflationnistes persistantes et le risque d'assouplir les taux prématurément.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié mercredi, a renforcé le message selon lequel la banque centrale n'est pas pressée de procéder aux réductions de taux que les responsables prévoient toujours de mettre en œuvre dans le courant de l'année.

"Il n'y avait pas grand-chose, ils ont réitéré ce que nous savions de la réunion du FOMC", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Je ne pense pas que le marché soit aussi convaincu de la date à laquelle la Fed commencera à réduire ses taux. Nous savons que les dépenses de consommation des ménages seront plus élevées la semaine prochaine, ce qui repousse à nouveau les attentes de réduction des taux aux États-Unis.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent actuellement à environ 30 % les chances que la Fed commence à assouplir ses taux en mai, ce qui est nettement inférieur aux 80 % de chances qu'ils avaient il y a un mois.

L'ajustement des prévisions de taux a eu lieu à la suite de données récentes qui ont montré que les prix à la production et à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, et que le marché de l'emploi du pays est toujours solide.

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,07 % pour atteindre 0,65565 $, tandis que le dollar néo-zélandais a atteint son plus haut niveau en un mois à 0,6198 $.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) se réunit la semaine prochaine, et bien que les économistes s'attendent généralement à ce que la banque maintienne le taux d'escompte à 5,5 %, certains voient un risque de hausse.

L'indice du dollar a baissé de 0,06% à 103,92.