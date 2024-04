Le dollar était sur le devant de la scène mercredi, coinçant le yen près de son plus bas niveau depuis des décennies, bien que la menace accrue d'une intervention monétaire de la part de Tokyo ait limité de nouvelles baisses de la monnaie japonaise.

Le yuan offshore a été peu modifié avant la publication d'une enquête clé sur le secteur des services plus tard dans la matinée, les investisseurs cherchant à voir si elle renforce la récente série de données positives de la Chine pour le mois de mars.

Le yen s'est maintenu à 151,48 pour un dollar, s'approchant de la chute du mois dernier à 151,975, son plus bas niveau depuis 34 ans, à la suite du changement de politique historique de la Banque du Japon.

Alors que la Banque du Japon a relevé ses taux pour la première fois en 17 ans, l'engagement des décideurs politiques à ralentir les augmentations futures a eu un impact négatif sur le yen, en particulier en raison de l'écart de rendement toujours important entre le Japon et les États-Unis.

Les autorités japonaises ont poursuivi leurs efforts pour défendre la monnaie, la menace d'une intervention servant de résistance au billet vert au niveau de 152 yens, que certains acteurs du marché considèrent comme une ligne de démarcation dans le sable.

"Toute réponse directe à la dépréciation (du yen) est plus susceptible de venir du ministère des Finances", a déclaré Koichi Sugisaki, stratège chez Morgan Stanley MUFG Securities, dans une note.

"Nous ne nous attendons pas à ce qu'une intervention unilatérale en faveur du yen déclenche plus qu'une baisse temporaire de la parité USD/JPY, étant donné qu'une telle action ne dirait rien sur l'orientation future de la politique monétaire. Cela dit, nous pensons qu'une intervention pourrait déclencher des baisses plus importantes que d'habitude."

Ailleurs, l'euro a baissé de 0,03% à 1,0767 $, bien qu'il soit loin d'un plus bas de plus d'un mois atteint lors de la session précédente, après que le dollar américain ait subi des prises de bénéfices tard dans la nuit.

La livre sterling a reculé de 0,05% à 1,2572 dollar.

Le dollar, qui a touché mardi un plus haut de près de cinq mois à 105,10 contre un panier de devises, est resté stable à 104,78.

La hausse du billet vert cette semaine a été soutenue par une nouvelle série de données économiques américaines solides, qui ont montré une croissance de l'industrie manufacturière pour la première fois en un an et demi en mars, un rebond plus important que prévu des nouvelles commandes de produits manufacturés américains, ainsi qu'un marché de l'emploi toujours résistant.

"Les marchés ont généralement revu à la baisse leurs attentes en matière de réduction des taux du FOMC au cours des dernières semaines, compte tenu de la solidité des données économiques américaines et du recul des responsables du FOMC", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"Je pense que le dollar se maintiendra assez bien à court terme, ce qui constituera un vent contraire pour les autres grandes monnaies.

Les opérateurs s'attendent désormais à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt d'environ 70 points de base cette année, ce qui est inférieur aux prévisions de la banque centrale, le début d'un cycle d'assouplissement n'étant prévu qu'en juillet.

Les responsables de la Fed ont également indiqué qu'ils n'étaient pas pressés d'assouplir les taux.

Le yuan chinois, qui a été ébranlé par la résurgence du billet vert, s'est établi pour la dernière fois à 7,2569 pour un dollar sur le marché offshore.

Sa contrepartie terrestre est tombée à son plus bas niveau en 4 mois et demi mardi.

La chute du yuan s'est produite malgré des données manufacturières plus positives au niveau national. Une enquête privée a montré en début de semaine que l'activité manufacturière de la Chine s'est développée au rythme le plus rapide depuis 13 mois en mars, ce qui a suivi les chiffres officiels tout aussi positifs publiés au cours du week-end.

De l'avis général des analystes, il est encore trop tôt pour se réjouir des résultats positifs, car la crise prolongée du secteur immobilier continue de peser sur la deuxième économie mondiale et sur la confiance des investisseurs.

"Les acteurs du marché essaieront toujours de faire baisser le CNH en raison des vents contraires auxquels est confrontée l'économie chinoise. Les fondamentaux suggèrent toujours qu'un affaiblissement du CNH est probable à court terme", a déclaré M. Kong de la CBA.

Les dollars australien et néo-zélandais, qui sont souvent utilisés comme des substituts liquides du yuan, ont également été mis sous pression en raison de la hausse du dollar et de la baisse du yuan.

Le dollar australien a baissé de 0,08 % à 0,6512 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,13 % à 0,5962 $.