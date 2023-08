Le dollar américain a légèrement augmenté face à un panier de devises mardi, s'approchant d'un pic de deux mois atteint la semaine dernière, alors que les traders attendent le symposium de Jackson Hole plus tard dans la semaine.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six contreparties majeures - était en hausse de 0,2% à 103,57. L'indice se situe juste à côté du pic de deux mois de 103,68, atteint la semaine dernière, alors que les inquiétudes sur l'économie chinoise et les paris sur le maintien des taux d'intérêt américains à un niveau élevé ont fait grimper le billet vert.

Les mouvements globaux sur les marchés des devises devraient être limités avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium de la banque centrale de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, prévu du 24 au 26 août.

"L'intervention de Powell sera suivie de très près", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

"Je ne vois pas de mouvements importants pour le dollar avant le symposium ; personne ne veut être pris du mauvais côté du marché", a-t-elle ajouté.

Les traders étaient également attentifs au sommet des principales économies émergentes BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui se tient actuellement à Johannesburg, afin d'obtenir des informations sur les mesures de relance chinoises.

"Pour l'instant, le monde observe la Chine avec impatience, dans l'attente de nouvelles mesures de relance", a déclaré Monex's Given.

"Il serait trop fort de dire que la reprise économique de la Chine est en train de s'essouffler à ce stade ; les indications sont celles d'une économie en contraction, ce qui maintient les actifs plus risqués à un niveau bas", a-t-elle ajouté.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré mardi au bloc des nations BRICS que l'économie chinoise était résiliente et que les fondamentaux de sa croissance à long terme restaient inchangés.

Les actifs plus risqués ont été mis à mal la semaine dernière et les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets de près de 16 ans, les investisseurs s'inquiétant du ralentissement de la croissance économique chinoise et les opérateurs se préparant à ce que les taux d'intérêt américains restent élevés plus longtemps.

Le yen est resté sous pression, les opérateurs guettant tout signe indiquant que le gouvernement japonais était prêt à intervenir pour soutenir la monnaie, comme il l'avait fait l'année dernière.

Le dollar a baissé de 0,24% par rapport au yen, mais n'est pas loin du plus haut de 9 mois atteint la semaine dernière.

"Je m'attends toujours à ce qu'il atteigne la barre des 147. La semaine dernière, les signaux verbaux de la Banque du Japon ont apporté un répit temporaire à la devise, mais si le yen ne peut pas tenir sa place, je vois toujours un fort potentiel d'intervention", a déclaré Monex's Given.

Le yuan chinois, malmené, s'est brièvement raffermi pour atteindre son plus haut niveau en une semaine avant de s'affaiblir à nouveau, les inquiétudes concernant l'économie continuant à peser sur la monnaie.

La banque centrale chinoise a fixé le point médian du yuan à 7,1992 pour un dollar mardi, soit 1105 pips de plus que l'estimation de Reuters, cherchant à maintenir un plancher sous la monnaie après sa chute à un plus bas de 9 mois et demi de 7,349 dans les échanges offshore la semaine dernière.

Le fixing de mardi fait suite à des réductions de taux d'intérêt moins importantes et plus limitées que ce que les marchés attendaient un jour plus tôt, alors que les mesures de relance ont continué à être insuffisantes face aux turbulences du secteur de l'immobilier et à l'affaiblissement de la croissance économique.

La livre sterling a glissé

0.1

% mardi, peu rassurée par une reprise modérée de l'appétit pour le risque.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,87 % pour atteindre 25 897 dollars, se situant au-dessus du plus bas niveau de deux mois atteint la semaine dernière, alors que le sentiment général sur le marché des crypto-monnaies est resté baissier.