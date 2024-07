Les devises des matières premières ont touché des plus bas de plusieurs semaines mercredi, suite à la faiblesse de la demande chinoise, tandis que le yen a bondi, les vendeurs à découvert se retirant avant une réunion de la banque centrale.

Les chiffres de l'indice des directeurs d'achat seront particulièrement surveillés en Europe plus tard dans la session pour voir s'ils soutiennent les paris sur deux réductions des taux européens d'ici la fin du mois de janvier.

L'euro s'est maintenu à 1,0848 $ dans les échanges asiatiques et la livre sterling, qui pourrait se redresser si les indices des directeurs d'achat en Grande-Bretagne surprennent à la hausse et réduisent les paris sur les réductions de taux, a acheté 1,2901 $.

Les marchés évaluent à 44% la probabilité d'une hausse des taux de 10 points de base au Japon la semaine prochaine et les spéculateurs, qui ont également été ébranlés par quelques séries de soupçons d'intervention sur les devises de la part du Japon, ferment ce qui avait été des "carry trades" rentables financés en yens.

Le dollar/yen a chuté de près de 1% à 155,55 pendant la nuit et s'est négocié à 155,78 au début de la session asiatique.

Les mouvements des autres paires ont été encore plus importants, l'euro ayant chuté de 1,3 % par rapport au yen au cours de la nuit et ayant atteint son plus bas niveau en cinq semaines, à 168,79 yens, en Asie. Le peso mexicain à haut rendement a chuté de 2% sur le yen cette nuit et le dollar australien a perdu près de 6% sur le yen en deux semaines.

"Le yen était très, très bon marché", a déclaré Jason Wong, stratège principal de la BNZ à Wellington. "Mais avec l'intervention, de nombreux détenteurs de positions courtes retirent leur argent de la table avant la réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine.

La chute des prix du pétrole, du minerai de fer et du cuivre, ainsi qu'une vague d'aversion au risque dans les actions, ont fait baisser les devises telles que le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien par rapport au dollar américain.

Le dollar australien a touché un plus bas de cinq semaines juste en dessous de 0,6612 $ dans les premiers échanges mercredi. Le dollar néo-zélandais est resté proche de son plus bas niveau en deux mois et demi, à 0,5951 dollar.

Les chiffres de la croissance chinoise ont manqué les prévisions la semaine dernière et les réductions surprises des taux d'intérêt lundi ont attiré l'attention sur les perspectives moroses de la demande de matières premières, ce qui a pesé sur les matières premières phares telles que le minerai de fer et le cuivre, qui ont atteint leur plus bas niveau en trois mois mercredi.

Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau en six semaines, à 1,3787 dollar canadien, avant la réunion de la banque centrale qui se tiendra plus tard dans la journée de mercredi et au cours de laquelle les marchés ont évalué à 84 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt.

À 104,5, l'indice du dollar américain était proche de son plus haut niveau en deux semaines. Le yuan chinois est resté stable à 7,2909 dans les échanges offshore.

A l'avenir, les traders attendent les données du PIB américain et de l'indice des prix à la consommation (PCE) qui doivent être publiées plus tard dans la semaine pour tester les attentes de deux réductions des taux d'intérêt américains pour le reste de l'année. La semaine prochaine, les données sur l'inflation du deuxième trimestre en Australie seront cruciales pour évaluer le risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.