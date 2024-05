Le dollar s'est raffermi vendredi alors que les traders attendent les données clés de l'inflation après qu'une révision à la baisse de la croissance économique américaine du premier trimestre ait suggéré que la Réserve Fédérale pourrait encore être sur la bonne voie pour réduire les taux d'intérêt cette année.

Pendant ce temps, l'euro a légèrement baissé avant les données sur l'inflation de la zone euro prévues à 0900 GMT, qui pourraient renforcer les attentes d'une réduction des taux de la Banque centrale européenne la semaine prochaine.

Les investisseurs attendent la publication de la mesure préférée de l'inflation de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), prévue à 1230 GMT, pour plus d'indications sur la façon dont la banque centrale pourrait procéder.

"La Fed étant dépendante des données, le déflateur PCE de base d'avril sera un élément important du marché s'il s'écarte du consensus de 0,3 % MoM (mois sur mois), a déclaré Chris Turner, responsable des marchés chez ING.

Les données officielles ont montré jeudi que l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 1,3 % de janvier à mars, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 1,6 %, après des révisions à la baisse des dépenses de consommation.

Cette révision maintient la Fed sur la voie d'une réduction potentielle des taux d'intérêt au moins une fois cette année. La banque centrale examinera attentivement les données relatives à l'inflation avant de se sentir suffisamment à l'aise pour commencer à réduire ses taux, selon les analystes.

Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, a déclaré que les données de l'indice PCE américain "reçoivent encore beaucoup d'attention parce que c'est ce que la Fed vise officiellement".

Les marchés évaluent actuellement à 45 % la probabilité d'une première baisse des taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar a augmenté de 0,09% à 104,88 après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines jeudi.

Au début du mois, des données plus faibles sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis ont ravivé les attentes de réduction des taux pour cette année, affaiblissant le dollar dans son ensemble et le mettant sur la voie de ses premières pertes mensuelles en 2024.

Mais les attentes de réduction des taux cette année ont vacillé face aux signes d'une inflation persistante, tout récemment avec une hausse surprise du moral des consommateurs dans les données de mardi.

INFLATION DANS LA ZONE EURO

L'euro a baissé de 0,1 % à 1,0823 $, restant proche de son plus bas niveau en deux semaines de 1,0788 $ atteint jeudi, avant les données sur l'inflation dans la zone euro, qui devraient montrer une légère hausse en mai.

Les données sur l'inflation française publiées plus tôt ce vendredi, et les chiffres allemands et espagnols publiés plus tôt cette semaine, ont tous été légèrement plus élevés que prévu.

Ces chiffres pourraient conforter les marchés dans l'idée que la BCE est prête à commencer à réduire ses taux dès la semaine prochaine.

Selon les 82 économistes interrogés par Reuters, une baisse des taux de la BCE le 6 juin semble certaine, la majorité d'entre eux prévoyant d'autres réductions en septembre et en décembre.

Ailleurs, le yen a glissé de 0,2% contre le dollar à 157,13, mais est resté éloigné de son plus bas niveau de quatre semaines, le ministre japonais des finances ayant réitéré ses mises en garde contre les mouvements excessifs de devises.

Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs à Tokyo s'est accélérée en mai, mais la croissance des prix excluant l'effet du carburant s'est atténuée, augmentant l'incertitude sur le calendrier de la prochaine hausse des taux de la Banque du Japon.

Le yen s'est régulièrement rapproché de 160,245, son niveau le plus bas depuis 34 ans, atteint il y a un mois, un niveau qui, selon les acteurs du marché, a déclenché deux séries d'interventions de vente de dollars de la part de Tokyo.

Le yuan chinois était en baisse de 0,1% par rapport au dollar à 7,2615 après qu'une enquête officielle sur les usines ait montré que l'activité manufacturière en Chine a chuté de manière inattendue en mai.