Le dollar se rapproche de son plus bas niveau avant la Fed, le bitcoin récupère 54 000 $

* Graphique : Taux de change mondiaux https://tmsnrt.rs/2RBWI5E Par Kevin Buckland TOKYO, 27 avril (Reuters) - Le dollar est resté proche de son plus bas niveau sur plusieurs semaines par rapport aux principales devises mardi, soutenu par la faiblesse des rendements du Trésor, les investisseurs consolidant leurs positions avant la décision de politique générale de la Réserve fédérale cette semaine. Le billet vert, valeur refuge, n'était pas non plus en faveur après que les actions mondiales ont commencé la semaine en atteignant un niveau record, dans un contexte de confiance accrue des investisseurs dans une reprise mondiale rapide après la pandémie. Dans le domaine des crypto-monnaies, le bitcoin s'est négocié autour de 54 000 dollars, après une hausse de 10 % lundi, suite à des informations selon lesquelles JPMorgan Chase envisage de proposer un fonds de bitcoin géré. Cette hausse a mis fin à une série de cinq jours de pertes qui avait conduit le jeton numérique à la limite des 47 000 dollars, les pertes s'accélérant dans un contexte d'inquiétudes concernant le projet du président américain Joe Biden d'augmenter les impôts sur les plus-values. L'indice du dollar, qui suit la monnaie américaine contre six pairs, a peu changé à 90,859 au début de la session asiatique, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 3 mars dans la nuit à 90,679. Aucun changement de politique n'est attendu à l'issue de la réunion de deux jours du Comité fédéral de l'open market mercredi, mais le marché sera très attentif aux commentaires du président Jerome Powell, qui devrait être interrogé sur la question de savoir si l'amélioration des conditions justifie un retrait de l'assouplissement monétaire. La plupart des analystes s'attendent toutefois à ce qu'il dise que de telles discussions sont prématurées, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les rendements du Trésor et le dollar. "Le commerce de la reflation est de retour", a déclaré Gavin Friend, un stratège de la National Australia Bank, lors d'un podcast client. "Les devises autres que le dollar devraient de toute façon se porter assez bien dans cet environnement" Le dollar a chuté de près de 3 % depuis la fin mars, les rendements du Trésor américain évoluant dans des fourchettes étroites après avoir reculé d'un sommet de 14 mois à 1,7760 %, ce qui a réduit l'attrait du rendement de la monnaie. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans était d'environ 1,58 % mardi, évoluant latéralement depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en un mois, à 1,528 %, au milieu du mois. L'euro a glissé de 0,1 % à 1,2078 $, mais est resté proche du sommet d'un mois de 1,2117 $ atteint lundi. Le dollar australien, lié aux matières premières et baromètre de l'appétit pour le risque, a reculé de 0,1 % à 0,7791 dollar, après une hausse de 0,7 % au cours de la nuit qui l'a amené juste à côté d'un pic de cinq semaines. Le yuan chinois offshore a reculé de 0,1% après avoir atteint lundi un sommet de sept semaines à 6,4710 par dollar. Le dollar a ajouté 0,1% à 108,18 yens, une autre monnaie refuge, poursuivant sa hausse depuis le plus bas de sept semaines de 107,48 atteint vendredi. La Banque du Japon annonce une décision de politique générale mardi, sans changement attendu. ======================================================== Cours acheteur des devises à 0108 GMT Description RIC Dernière clôture US Pct Changement YTD Pct Haut Bid Bas Bid Changement précédent Session Euro/Dollar $1.2076 $ 1,2087 -0,08% -1,16% +1,2090 +1,2075 Dollar/Yen 108,1570 108,1400 +0,06% +4,75% +108,2100 +108,1800 Euro/Yen <EURJPY=EB 130,63 130,61 +0,02% +2,92% +130,7600 +130,5800 S> Dollar/Suisse 0.9147 0,9141 +0,08% +3,40% +0,9148 +0,9145 Sterling/Dollar 1,3887 1,3906 -0,10% +1,68% +1,3900 +1,3888 Dollar/Canadien 1.2398 1,2394 +0,03% -2,64% +1,2401 +1,2389 Aussie/Dollar 0,7789 0,7802 -0,17% +1,25% +0,7802 +0,7789 NZ 0.7226 0,7236 -0,08% +0,68% +0,7236 +0,7227 Dollar/Dollar Tous les spots Tokyo spots Europe spots Volatilités Tokyo Informations sur le marché des changes de la BOJ (Rapports de Kevin Buckland ; Edition de Sam Holmes)