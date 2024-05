Le dollar s'est rapproché de son plus haut niveau depuis novembre mercredi, avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée, après que les données de mardi aient montré plus de signes de pression inflationniste dans l'économie américaine.

Parallèlement, le yen a atteint son niveau le plus bas depuis l'intervention présumée des autorités japonaises lundi, les opérateurs ayant testé la détermination du ministère des finances.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,066% à 106,370, après avoir approché la barre des 106,51 qui serait la plus haute depuis le 1er novembre.

Les marchés mondiaux sont restés quelque peu calmes, les opérateurs de nombreux pays étant absents pour le 1er mai ou la Journée internationale des travailleurs.

L'euro était en très légère baisse à 1,0623 $, après avoir chuté de 0,52 % la veille, lorsque les données américaines ont poussé le dollar à la hausse.

Les chiffres publiés mardi ont montré que la croissance des coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis s'est accélérée au premier trimestre de l'année, l'indice du coût de l'emploi (ECI) augmentant de 1,2 %, soit plus que les 1 % attendus par les économistes.

Une série de données plus élevées que prévu a incité les investisseurs à réduire leurs paris sur l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Fed cette année. Mercredi, les opérateurs s'attendaient à une réduction de 29 points de base d'ici décembre, contre plus de 170 points de base au début de l'année. Les prévisions selon lesquelles les taux resteront plus longtemps élevés ont entraîné une forte hausse des rendements des obligations américaines, ce qui les rend plus attrayantes et stimule le dollar.

"Le flot ininterrompu de données sur l'inflation américaine supérieures aux prévisions se poursuit", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING. "Hier, c'était au tour de l'indice du coût de l'emploi de surprendre à la hausse.

FOCUS SUR POWELL

La Fed devrait laisser les taux entre 5,25 % et 5,5 % lorsqu'elle annoncera sa décision à 14 heures ET (18 h 00 GMT) mercredi, mais l'accent sera mis sur les commentaires du président Jerome Powell sur les données récentes.

"Jerome Powell devra reconnaître que les tendances des prix américains se sont inversées à la hausse, que l'activité se maintient bien et que tout assouplissement cette année devra être retardé", a déclaré M. Turner.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,08% à 157,92 pour un dollar, après avoir frôlé la barre des 158 avant de remonter légèrement.

Les traders ont cité l'achat de yens par les autorités japonaises comme déclencheur d'une forte hausse de la monnaie lundi jusqu'à 154,4, après qu'elle soit tombée à son plus bas niveau depuis 1990 à 160,25.

Les investisseurs s'attendent à ce que les taux d'intérêt japonais restent bas par rapport à ceux des États-Unis, ce qui a entraîné une chute de la monnaie d'environ 12 % cette année.

Les stratèges ont déclaré que les autorités japonaises pourraient bien intervenir pour stimuler la monnaie dans les prochains jours, à en juger par les interventions répétées de la fin de l'année 2022.

La livre sterling s'échangeait pour la dernière fois à 1,2482 $, en baisse de 0,06 % sur la journée et de 1,9 % sur l'année.

Le franc suisse est tombé à son plus bas niveau depuis octobre, mercredi, à 0,9223 pour un dollar. La baisse du franc fait suite à une réduction surprise des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse en mars.

Le bitcoin a chuté de 5 % pour passer sous la barre des 58 000 dollars, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur les baisses de taux de la Fed cette année, ce qui a porté un coup aux actifs sensibles aux taux tels que les crypto-monnaies.