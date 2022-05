Le dollar se rapproche de son plus haut niveau depuis 20 ans, la reprise dépend des signaux de la Fed.

Les marchés des devises se sont installés dans l'attente de l'annonce de la Fed à 18h00 GMT et de la conférence de presse de son président Jerome Powell, après avoir subi de fortes fluctuations ces dernières semaines, le dollar atteignant son plus haut niveau depuis 20 ans par rapport à un panier de devises.

Les marchés monétaires parient que la Fed relèvera les taux jusqu'à 3,6 % d'ici à la fin de l'année 2023 afin de maîtriser l'inflation qui atteint des sommets inégalés depuis 40 ans. Après avoir donné le coup d'envoi de son cycle de hausse en mars, la Fed devrait procéder à une augmentation de 50 points de base mercredi, et deux autres hausses d'un demi-point sont prévues pour les deux prochaines réunions.

Elle pourrait également annoncer quand elle commencera à réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars.

Ces paris ont fait grimper le Dollar Index de 5% le mois dernier pour atteindre environ 103,93. Il a depuis glissé de 0,3 % par rapport à ces niveaux et à 00830 GMT, il était à 103,39, en légère baisse sur la journée.

"Une correction majeure du dollar ne se produirait que si la Fed repousse les prix hawkish du marché et jusqu'à ce qu'elle le fasse, il y a une certaine liberté pour les marchés de réévaluer le taux terminal à 4%", a déclaré Francesco Pesole, stratège de la banque ING.

"Nous sommes également dans une situation où, si vous lâchez vos positions en dollars, où mettez-vous votre argent ?", a déclaré M. Pesole, en notant l'effet de la guerre Russie-Ukraine sur l'Europe et le ralentissement économique en Chine.

La force du dollar a pesé sur d'autres devises, poussant la semaine dernière l'euro à son plus bas niveau depuis deux décennies, autour de 1,0469 $. Il était à 1,0512 $ mercredi.

"Les fondamentaux, la différence de taux d'intérêt, les perspectives de croissance, l'humeur au risque, tout cela tend à favoriser le dollar", a déclaré Gergely Majoros, membre du comité d'investissement chez Carmignac.

"De nombreux facteurs pointent vers un dollar plus fort et un euro plus faible... dans notre portefeuille mondial, nous avons augmenté le positionnement sur le dollar."

Certaines obligations notent que les attentes des marchés en matière d'inflation américaine future -- ce que l'on appelle les breakevens -- dérivées des titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) ont diminué, avec des breakevens à 5 ans autour de 3,2 %, contre des sommets de 3,6 % en avril.

M. Pesole d'ING a toutefois rejeté ces mouvements.

"Si la Fed indique qu'elle va accélérer le cycle de resserrement et que l'extrémité arrière de la courbe du Trésor se détache un peu, cela indiquera que les marchés commencent à estimer que la Fed prend de l'avance sur la courbe (de l'inflation)", a-t-il ajouté.