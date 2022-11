Le dollar se rapproche de son plus haut niveau sur une semaine alors que les traders se préparent aux tests de Powell et de la masse salariale

L'euro a frôlé son plus bas niveau en une semaine après que les chiffres des prix à la consommation allemands et espagnols se soient révélés plus faibles que prévu, entraînant une baisse des paris sur la hausse des taux pour la Banque centrale européenne et attirant l'attention sur l'inflation de la zone euro prévue plus tard mercredi.

Le yuan offshore de la Chine s'est échangé près d'un sommet d'une semaine, les traders recommençant à parier sur une réouverture des restrictions étranglantes du COVID-19.

Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur des perspectives économiques de la Chine, est resté stable après s'être débarrassé de la pression à la baisse exercée par des données d'inflation locales inférieures aux prévisions et des enquêtes moins bonnes que prévu sur les fabricants chinois.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à l'euro et à cinq autres rivaux, a reculé de 0,13 % à 106,72 après avoir atteint 106,9 dans les premiers échanges asiatiques pour la première fois depuis le 23 novembre.

Depuis le milieu du mois, l'indice a plongé à deux reprises aux alentours de 105,3, alors que l'on s'attendait à ce que la Fed renonce à des hausses de taux agressives après que l'inflation ait montré des signes qu'elle pourrait être proche d'un pic.

Les traders placent actuellement 63,5% de chances que la Fed ralentisse à un rythme de demi-point de hausse des taux le 14 décembre, et 36,5% de chances pour une autre hausse de 75 points de base.

Les chiffres des emplois non agricoles, très surveillés, attendus vendredi, devraient montrer 200 000 nouveaux emplois créés en novembre, selon les économistes, en baisse par rapport aux 261 000 du mois précédent.

Cependant, les récents intervenants de la Fed ont tous repoussé les attentes d'un pivot, avec le président de la Fed de New York, John Williams, qui a déclaré lundi que la banque centrale doit poursuivre les hausses de taux et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a déclaré qu'il y a encore "du chemin à parcourir" pour le resserrement de la politique.

"Nous nous attendons à ce que M. Powell parle de la nécessité de resserrer les conditions financières (ce qui) pourrait amener les participants du marché à réévaluer les perspectives économiques mondiales et pousser davantage le dollar à la hausse", a écrit Carol Kong, stratégiste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note au client avant le discours de M. Powell plus tard dans la journée de mercredi.

Le dollar a glissé de 0,07% à 138,60 yens, la paire continuant à se consolider après un rebond depuis un plus bas de trois mois à 137,50 lundi.

L'euro a augmenté de 0,15 % à 1,03435 $, après avoir atteint son plus bas niveau d'une semaine plus tôt mercredi à 1,0319 $.

La livre sterling a augmenté de 0,19% à 1,1976 $.

L'Aussie a augmenté de 0,11 % à 0,66945 $, se consolidant au milieu de sa fourchette des deux dernières semaines. L'optimisme concernant une réouverture de la Chine a été contrebalancé par un relâchement de l'inflation australienne, réduisant la pression pour une hausse des taux de la Reserve Bank, et par la faiblesse des enquêtes des directeurs d'achat chinois.

Le yuan s'est légèrement affaibli à 7,1418 par billet vert.

Les responsables chinois de la santé ont déclaré mardi qu'ils allaient accélérer les vaccinations COVID-19 pour les personnes âgées, dans le but de surmonter une pierre d'achoppement clé dans les efforts visant à assouplir les impopulaires restrictions "zéro COVID", qui avaient suscité de vigoureuses protestations ces derniers jours.

"Le taux de vaccination relativement faible des personnes âgées est un obstacle majeur à l'ouverture de l'économie chinoise", et les plans visant à l'augmenter "sont une reconnaissance implicite par le gouvernement du mécontentement du public à l'égard des contrôles stricts du COVID", a déclaré M. Kong de l'ABC.

"La politique de zéro COVID de la Chine est sans aucun doute la plus grande source d'incertitude pour ses perspectives économiques."