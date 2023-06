L'indice du dollar a augmenté mercredi suite aux commentaires d'une série de dirigeants de banques centrales mondiales, dont le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui n'a pas exclu la possibilité d'une nouvelle hausse des taux par la Fed lors de sa prochaine réunion en juillet.

M. Powell, qui s'exprimait lors d'une conférence de la Banque centrale européenne (BCE) en compagnie du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a indiqué que deux hausses de taux étaient probables cette année et n'a pas exclu la possibilité d'une augmentation des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire prévue pour les 25 et 26 juillet.

En outre, M. Powell a également déclaré qu'il ne voyait pas l'inflation revenir à l'objectif de 2 % de la Fed avant 2025.

Les attentes pour une augmentation de 25 points de base lors de la réunion de juillet sont passées de 76,9 % la veille à 81,8 %, selon l'outil FedWatch de CME.

"Ce n'est pas un grand changement. Pour moi, ils lisent tous les mêmes scénarios des dernières réunions des banques centrales", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques liés aux devises et aux métaux précieux chez Silver Gold Bull à Toronto.

Les données économiques précédentes ont montré que le déficit commercial des États-Unis s'est réduit en mai avec la baisse des importations, mais cette amélioration n'était probablement pas suffisante pour empêcher le commerce de peser sur la croissance économique du deuxième trimestre, bien qu'une augmentation de l'investissement dans les stocks pourrait également compenser l'effet négatif du commerce.

L'indice du dollar a augmenté de 0,371 % pour atteindre 102,870.

Le yen, qui a été sous pression parce que la BOJ a été une exception parmi les banques centrales mondiales en maintenant une politique monétaire souple, s'est affaibli à un nouveau plus bas de 7 mois de 144,61 pour un dollar. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale aurait une bonne raison de modifier sa politique monétaire si elle devenait "raisonnablement sûre" que l'inflation commencerait à réaccélérer l'année prochaine après une période de modération.

La faiblesse du yen a incité les responsables de la politique monétaire japonaise à avertir cette semaine que la banque centrale pourrait intervenir pour soutenir le yen, ce qui s'est produit pour la dernière fois lorsque le yen s'échangeait autour de 145 pour un dollar.

"Si sa position est que les autres politiques du G7 sont le facteur dominant de la faiblesse du yen, il ouvre vraiment la porte à une nouvelle faiblesse", a déclaré M. Bregar.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,16% à 144,27 pour un dollar, tandis que l'euro a baissé de 0,2% par rapport au yen à 157,59 après avoir atteint plus tôt un nouveau sommet de 15 ans à 158,00.

Mme Lagarde a déclaré que la BCE ne voyait toujours pas suffisamment de preuves que l'inflation sous-jacente s'était engagée sur une voie descendante, tandis que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré qu'il restait à voir si les marchés financiers avaient raison quant au nombre de hausses de taux d'intérêt qu'ils attendent de la banque centrale britannique et combien de temps s'écoulerait avant la première réduction de ces taux.

Outre Mme Lagarde, François Villeroy de Galhau, responsable de la politique monétaire de la BCE, a déclaré que la durée pendant laquelle la BCE maintient les taux à un niveau élevé est plus importante que le niveau lui-même, bien qu'ils soient actuellement proches de ce qui est nécessaire pour mettre l'inflation sur la voie de l'objectif de 2 %.

L'euro était en baisse de 0,35 % à 1,0921 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2647 $, en baisse de 0,78 % sur la journée.