Le dollar se renforce avec la hausse des rendements obligataires, la Fed en ligne de mire

Par Sinéad Carew et Amanda Cooper

La devise américaine a gagné du terrain au fil de la séance et était en hausse face à l'euro et au yen, mais était en légère baisse face à la livre sterling, qui a regagné un peu de terrain perdu après une séance volatile jeudi suite au dernier budget de la Grande-Bretagne.

Aux États-Unis, jeudi, les investisseurs avaient réagi aux commentaires hawkish des décideurs politiques, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, déclarant que même dans le cadre d'une analyse "généreuse" de la politique monétaire, la Fed doit continuer à relever ses taux car son resserrement jusqu'à présent "n'a eu que des effets limités sur l'inflation observée."

L'euro était en baisse de 0,34% par rapport au dollar à 1,0329 $ après avoir augmenté plus tôt jusqu'à 0,29%. La livre sterling a réduit ses gains par rapport au billet vert et était en hausse de 0,22 % après avoir augmenté de 0,70 % auparavant.

L'euro et la livre sterling avaient atteint des sommets de plusieurs mois contre le dollar en début de semaine, après que les données sur l'inflation aient montré un relâchement des pressions sur les prix aux États-Unis.

Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet, a souligné les remarques hawkish de responsables de la Fed tels que Bullard qui "ont contribué à contrecarrer les spéculations selon lesquelles la Fed était proche d'une pause" dans sa campagne contre l'inflation, et ont préparé le terrain pour des gains du dollar ainsi que des rendements du Trésor américain.

"Une reprise de deux jours des taux du Trésor américain a donné au dollar une modeste amélioration après la forte vente de la semaine dernière due à l'inflation", a déclaré Trevisani.

Certains analystes ont également suggéré que les investisseurs pourraient se positionner pour la fin de l'année après la forte progression du dollar depuis le début de l'année.

Kit Juckes, stratège macro de la Société Générale, a écrit qu'"il se pourrait bien que le processus de réduction des positions avant la fin de l'année ait sérieusement commencé."

"2022 a été une tempête presque parfaite favorisant le dollar, qui a augmenté grâce à une croissance plus forte, des taux plus élevés, des termes de l'échange et des préoccupations géopolitiques. Les conditions de liquidité se détériorent et les positions sont réduites", a-t-il déclaré.

En politique internationale, une explosion en Pologne avait créé une volatilité sur les marchés en début de semaine, mais le premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a déclaré vendredi que les frappes de missiles russes avaient paralysé près de la moitié du système énergétique ukrainien, alors que de violents combats faisaient rage dans les régions de l'est et du sud.

Un diplomate de haut rang a déclaré vendredi que la Russie était ouverte à d'autres discussions de haut niveau avec les États-Unis, mais le Kremlin a rejeté l'idée d'un sommet entre le président Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden comme étant "hors de question" pour le moment.

Contre le yen, le dollar était en hausse de 0,8 % à 140,32 yens. Pourtant, le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, était en hausse de 0,19% à 106,90 après avoir chuté de 0,33% plus tôt dans la journée.

L'indice était récemment en hausse d'environ 0,58 % depuis le début de la semaine, dans son plus grand gain depuis début octobre et représentant une récupération partielle des pertes de 4 % de la semaine dernière lorsque les données sur l'inflation américaine ont déclenché la plus forte baisse hebdomadaire de l'indice depuis mars 2020.

Les rendements du Trésor étaient en hausse pour un deuxième jour consécutif, le rendement à 10 ans étant en dernier lieu à 3,825 % après avoir atteint 3,827 %.

Plus tôt cette semaine, des données plus fortes que prévu sur les ventes au détail aux États-Unis ont également entamé les spéculations sur l'assouplissement des hausses de taux d'intérêt.

Le dollar australien était en baisse de 0,21 % à 0,6672 $, sous un sommet de deux mois atteint plus tôt cette semaine.

Le dollar néo-zélandais, quant à lui, était en hausse de 0,28% et se dirigeait vers son cinquième gain hebdomadaire consécutif, avant la réunion de la banque centrale de la semaine prochaine, au cours de laquelle les taux pourraient être augmentés de 75 points de base....

========================================================

Cours acheteur des devises à 15h21 (2021 GMT)

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Change YTD Pct High Bid Low Bid

Variation précédente

Session

Euro/Dollar 1,0329 $ 1,0365 -0,34% -9,14% +$1,0396 +$1,0322

Dollar/Yen 140,3200 140,1800 +0,08% +21,86% +140,4950 +139,6300

Euro/Yen 144,93 145,29 -0,25% +11,21% +145,5500 +144,5600

Dollar/Suisse 0,9533 0,9523 +0,12% +4,52% +0,9547 +0,9501

Sterling/Dollar 1,1894 $ 1,1868 +0,22% -12,05% +$1,1950 +$1,1859

Dollar/Canadien 1,3386 1,3328 +0,43% +5,87% +1,3409 +1,3300

Aussie/Dollar $0.6672 $0.6690 -0.21% -8.16% +$0.6730 +$0.6662

Euro/Suisse 0,9847 0,9866 -0,19% -5,05% +0,9890 +0,9848

Euro/Sterling 0,8681 0,8736 -0,63% +3,35% +0,8741 +0,8682

NZ $0,6147 $0,6131 +0,28% -10,18% +$0,6206 +$0,6120

Dollar/Dollar

Dollar/Norvège 10,1900 10,1285 +0,65% +15,72% +10,2040 +10,0890

Euro/Norvège 10,5275 10,4901 +0,36% +5,14% +10,5438 +10,4685

Dollar/Suède 10,6288 10,6069 -0,16% +17,86% +10,6393 +10,5610

Euro/Suède 10,9793 10,9969 -0,16% +7,28% +11,0115 +10,9664