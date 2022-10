Le dollar se renforce car la Fed devrait rester belliciste ; le yen est fragile

Contre le yen japonais, le billet vert était en hausse de 0,44% à 148,08, particulièrement aidé par la décision de la Banque du Japon (BOJ) de maintenir des taux d'intérêt ultra-bas vendredi, et les commentaires toujours pessimistes du gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, face à la hausse des taux d'intérêt ailleurs.

Le dollar a largement progressé dans les premiers échanges en Asie, et a gagné plus de 0,2 % par rapport au dollar néo-zélandais et à la livre. Il a récupéré une partie des pertes de la semaine dernière, après avoir glissé sur les espoirs d'un éventuel changement de cap de la Fed.

"Les marchés ont en quelque sorte attendu un pivot de la Fed sur la politique monétaire. Je pense que c'est trop prématuré, étant donné la résilience de l'économie et surtout le niveau élevé de l'inflation", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Les données de vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en septembre, tandis que les pressions inflationnistes sous-jacentes ont continué à bouillonner.

La Fed devrait procéder à une nouvelle hausse des taux de 75 points de base (pb) après la réunion du FOMC de cette semaine, lorsque les responsables politiques annonceront leur décision mercredi.

La livre sterling était en baisse de 0,19 % à 1,1593 $, alors qu'elle était sur la voie d'un gain mensuel de près de 4 %, réalisant une forte reprise après que le programme économique de l'ancien premier ministre britannique Liz Truss ait déclenché des turbulences sur le marché le mois dernier.

Depuis, les investisseurs ont trouvé du réconfort dans la nomination du nouveau premier ministre Rishi Sunak, qui s'est engagé à sortir le pays d'une profonde crise économique.

"La livre sterling s'est effectivement bien redressée au cours des dernières semaines, et je pense que cela reflète en grande partie la fin des turbulences précédentes sur les marchés et l'atténuation des incertitudes politiques au Royaume-Uni", a déclaré M. Kong de CBA.

L'euro était en baisse de 0,09 % à 0,99595 $, mais se dirigeait également vers un gain mensuel de plus de 1 %, son premier depuis mai.

"L'euro a également bénéficié de la récente et forte détente des prix du gaz, bien que je doute que cela soit durable", a déclaré Kong.

Avant une autre décision de la banque centrale cette semaine, le dollar australien était dernièrement en baisse de 0,05 % à 0,6408 $.

La Reserve Bank of Australia (RBA) devrait augmenter les taux d'intérêt d'un montant plus modeste de 25 pb lors de sa réunion de mardi, même si l'inflation a atteint un niveau record de 32 ans au dernier trimestre.

"Nous nous attendons à ce que le conseil de la RBA s'en tienne à une hausse des taux de 25 pb mardi, car nous pensons qu'il est trop tôt pour que le conseil revienne sur le jugement qu'il a fait lors de sa réunion d'octobre concernant la réduction de l'ampleur des hausses de taux", ont déclaré les analystes d'ANZ.

Nous pensons en effet qu'il est trop tôt pour que le Conseil revienne sur la décision prise lors de la réunion d'octobre de réduire l'ampleur des hausses de taux", ont déclaré les analystes d'ANZ. Si l'on ajoute à cela 75 points de base de hausses de taux supplémentaires au cours du premier semestre 2023, le taux d'escompte de la RBA devrait atteindre un sommet à 3,85 %."

Le kiwi était dernièrement en baisse de 0,14 % à 0,58075 $, mais était en voie de réaliser un gain mensuel de plus de 3 %, inversant deux mois consécutifs de pertes.

Par rapport à un panier de devises, le Dollar Index a baissé de 0,02% à 110,79, mais reste à distance d'un creux d'un mois de 109,53 atteint la semaine dernière.