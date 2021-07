Le dollar se renforce dans un marché inquiet, la livre en fort repli

New York (awp/afp) - Le dollar se renforçait lundi face à d'autres grandes monnaies, dont l'euro, dans un marché s'orientant vers les valeurs refuge en raison d'un regain du nombre de contaminations au Covid-19 avec la propagation des variants. La livre reculait à son niveau le plus faible en plus de cinq mois face à l'euro.

Vers 18H00 GMT, le dollar index, qui compare le billet vert à d'autres grandes monnaies, atteignait 92,84 points, en hausse de 0,17%, quelques heures après avoir touché son plus haut depuis début avril.

L'euro reculait de 0,10% à 1,1794 dollar pour un euro, après avoir sombré à son plus bas depuis début avril à 1,1766 dollar vers 09H15 GMT.

"Les marchés sont inquiets ce qui provoque une fuite vers les valeurs refuge comme les devises américaine et japonaise ainsi que les obligations d'Etat", notait Joe Manimbo de Western Union.

L'euro perdait 0,67% face au yen.

"Les marchés sont à fleur de peau face à la propagation rapide du variant" Delta du coronavirus "qui menace de ralentir le rythme de la reprise mondiale", ajoutait l'analyste.

La faiblesse de l'euro reflétait aussi les attentes autour de la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante.

"Le ton clément de la BCE pèse sur l'euro", soulignaient les analystes de Rabobank.

Les cambistes estiment déjà que l'institution ne changera pas de ligne, privilégiant le soutien à l'économie plutôt qu'un durcissement de sa politique pour contrer l'inflation.

Une hausse des taux rendrait l'euro plus attractif.

La livre britannique abandonnait 0,72% face au billet vert à 1,3668 dollar et 0,60% face à la monnaie européenne à 86,28 pence pour un euro, touchant son plus faible niveau depuis début février.

Le Royaume-Uni a levé lundi les dernières restrictions sanitaires au cours du "Freedom Day", un geste qui "a manqué d'inspirer la confiance", selon Joe Manimbo alors que le pays est le plus touché d'Europe en nombre de cas et que le Premier ministre Boris Johnson a dû se mettre en quarantaine, après la contamination d'un de ses ministres.

Quelque 50.000 cas quotidiens apparaissent depuis plusieurs jours et le pays pourrait atteindre le nombre de 100.000 cet été, selon l'exécutif. Le nombre de décès reste limité (autour de 40 par jour) mais augmente, comme les hospitalisations.

Le bitcoin reculait de 2,78% à 30.772,60 dollars.

Cours de lundi Cours de vendredi 18H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1794 1,1806 EUR/JPY 129,08 129,95 EUR/CHF 1,0829 1,0854 EUR/GBP 0,8628 0,8576 USD/JPY 109,45 110,07 USD/CHF 0,9182 0,9194 GBP/USD 1,3668 1,3767

