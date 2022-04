Le dollar se renforce face à l'euro après des propos de la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar se renforçait mardi face à l'euro et aux principales monnaies, après des propos d'une responsable de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) réitérant le besoin d'agir "fort" contre l'inflation, ce qui a fait grimper les rendements obligataires et favorisé le billet vert.

Vers 18H25 GMT, l'euro s'échangeait pour 1,0913 dollar (-0,54%), au plus bas depuis près de trois semaines.

Le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, avançait de 0,41% à 99,40 points, égalant son plus haut niveau depuis deux ans.

L'appréciation du dollar s'est accélérée mardi après les déclarations de Lael Brainard, une gouverneure de la Fed habituellement partisane d'une politique monétaire très accommodante. Elle a affirmé que la banque centrale devait se tenir "prête à agir plus fortement" contre l'inflation.

La responsable a aussi plaidé pour une réduction du bilan de la Fed dès la prochaine réunion monétaire en mai, une mesure qui équivaut également à resserrer le crédit pour juguler l'inflation.

"Les propos de Lael Brainard ont jeté de l'huile sur le feu, les rendements obligataires, qui avançaient déjà, ont continué à monter", ce qui a favorisé la devise américaine, a expliqué Brad Bechtel, directeur pour le marché des changes chez Jefferies.

"Une combinaison de facteurs" a poussé le dollar à la hausse, selon lui. "D'abord la banque centrale australienne (Banque de réserve d'Australie ou RBA) a été plus stricte que prévu, il y a eu les déclarations de Mme Brainard et enfin, les confinements ont été étendus à Shanghai", a-t-il détaillé.

Quelque 25 millions d'habitants sont confinés à Shanghai à cause d'un regain de contaminations au Covid-19, ce qui fait craindre pour l'activité économique et la chaîne d'approvisionnements globale.

"Tous les banquiers centraux parlent des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, car cela pèse sur l'inflation" et sur les perspectives de politique monétaire, juge encore l'analyste de Jefferies.

La Fed a relevé les taux d'intérêt d'un quart de point il y a deux semaines et devrait continuer à les remonter au prochain rendez-vous de mai, peut-être d'une façon plus marquée.

En Australie, la RBA a maintenu son taux directeur inchangé, mais ne se qualifie plus de "patiente" quant à un resserrement de sa politique, ce qui ouvre la porte à une hausse des taux dans les prochaines réunions à venir.

Cours de mardi Cours de lundi 18H25 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0913 1,0972 EUR/JPY 134,86 134,73 EUR/CHF 1,0141 1,0164 EUR/GBP 0,8337 0,8366 USD/JPY 123,58 122,79 USD/CHF 0,9293 0,9263 GBP/USD 1,3088 1,3116

afp/rp