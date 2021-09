Le dollar se renforce, la livre sterling en repli

New York (awp/afp) - Le dollar se renforçait mardi par rapport à l'euro et aux principales monnaies, après avoir été sur la pente descendante la semaine dernière notamment à cause de chiffres de l'emploi américain décevants.

La livre sterling, elle, perdait du terrain après l'annonce d'une future augmentation d'impôts par le gouvernement britannique.

Vers 19H00 GMT, l'euro lâchait 0,21% à 1,1845 dollar pour un euro. Le billet vert avait atteint un plus bas depuis un mois vendredi après des créations d'emplois médiocres en août, à 235.000, trois fois moins qu'attendu.

Mardi, le dollar suivait la remontée des rendements sur le marché obligataire alors que Wall Street évoluait hésitante en ordre dispersé. Les taux sur les bons du Trésor à 10 ans grimpaient à 1,37% contre 1,32%.

L'euro cédait aussi du terrain "avec le retour de la prudence avant une réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi", notait Joe Manimbo de Western Union.

"L'euro plus faible est également un signe que la BCE pourrait ne pas adopter un ton aussi ferme que certains le pensaient après l'accélération de l'inflation à 3% dans la zone euro en août, un plus haut depuis une décennie", a souligné l'analyste.

Lors de leur réunion jeudi, les 25 membres du Conseil des gouverneurs devraient sagement reconduire la potion anti-crise faite de taux d'intérêt historiquement bas et d'achats massifs de dette.

La BCE, perçue pour l'instant comme moins encline à resserrer sa politique monétaire que la Fed, pourrait commencer à évoquer un durcissement, estimaient certains observateurs, alors que le patron de la Fed, Jerome Powell, s'est montré très prudent fin août.

"La Fed agira quand même avant la BCE" en raison de la reprise plus rapide aux Etats-Unis qu'en zone euro, estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

La livre Sterling pour sa part se rétractait face au dollar (-0,37% à 1,3786 dollar) et à l'euro (-0,15% à 85,91 pence).

Rompant ses promesses de campagne, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé des plans pour une augmentation des prélèvements sociaux et des taxes sur les dividendes pour remettre à flots son système de santé.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1845 1,1870

EUR/JPY 130,63 130,40

EUR/CHF 1,0889 1,0863

EUR/GBP 0,8591 0,8579

USD/JPY 110,29 109,86

USD/CHF 0,9194 0,9151

GBP/USD 1,3786 1,3837

afp/al