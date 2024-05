Le dollar a légèrement baissé mardi, mais est resté dans une fourchette étroite par rapport à ses pairs, avant les données clés sur l'inflation des principales économies cette semaine, qui pourraient informer les perspectives des taux d'intérêt mondiaux.

Le billet vert était également sur le point de connaître sa première baisse mensuelle en 2024.

"Un contexte où la Réserve fédérale peut commencer à réduire les taux cette année, même en décembre, est compatible avec une nouvelle faiblesse du dollar", a déclaré Athanasios Vamvakidis, responsable mondial de la stratégie de change chez BofA, qui a mentionné une certaine faiblesse des données économiques américaines et des chiffres récents plus élevés que prévu de la zone euro comme les principaux moteurs du ralentissement du dollar.

Il a également souligné que la Fed avait repoussé les spéculations sur d'éventuelles hausses de taux, empêchant ainsi le dollar de s'apprécier davantage.

À l'heure actuelle, les marchés tablent plus que sur une baisse des taux d'intérêt américains en décembre. Ils tablent également sur une probabilité de 80 % en novembre et de 60 % en septembre.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a baissé de 0,11 % à 104,44, soit une baisse de 1,7 % sur une base mensuelle.

L'euro était en hausse de 0,16 % à 1,0876 $ malgré les commentaires pessimistes des décideurs de la Banque centrale européenne (BCE) lundi et les données montrant que le moral des entreprises allemandes a stagné en mai.

François Villeroy de Galhau de la BCE a confirmé les attentes du marché selon lesquelles, sauf surprise majeure, une première baisse des taux la semaine prochaine est une affaire entendue. Toutefois, les investisseurs ont récemment mis à jour leurs prévisions concernant les futures mesures de la BCE, estimant qu'il ne s'agirait pas d'une baisse à chaque trimestre en 2024 et au début de 2025.

Les données sur l'inflation en Allemagne, attendues mercredi, et celles de la zone euro, attendues vendredi, seront surveillées afin d'obtenir des indices sur la date à laquelle la banque centrale pourrait procéder à un assouplissement.

Toutefois, toutes ces données ne seront qu'une parenthèse par rapport à la principale préoccupation des marchés vendredi, lorsque sera publié l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. On s'attend à ce que l'indice reste stable sur une base mensuelle.

"Le marché s'attend à un chiffre bénin, et cela doit se produire ... pour que les attentes actuelles de réduction de la Fed pour cette année soient maintenues", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior FX à la National Australia Bank.

"Nous pensons que tout chiffre surprenant à la hausse entraînera une réaction assez importante en termes de hausse des rendements américains et de hausse du dollar.

Le yen est resté proche de 157 pour un dollar et s'est maintenu à 156,67 pour un dollar.

"Un tel scénario (de réduction des taux par la Fed en 2024) serait également compatible avec un renforcement du yen par rapport au billet vert", a déclaré BofA Vamvakidis.

Toutefois, si les marchés ne tiennent pas compte d'une Fed qui "commence à assouplir sa politique en 2025, le yen pourrait tester à nouveau le niveau de 160, et de nouvelles interventions des autorités japonaises seraient probables", a-t-il ajouté.

Les trois mesures clés de l'inflation sous-jacente de la Banque du Japon (BOJ) sont toutes tombées en dessous de 2 % en avril pour la première fois depuis août 2022, ont montré des données mardi, augmentant l'incertitude sur le calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt.

Cela se produit avant les données sur l'inflation de Tokyo de vendredi, un indicateur principal des chiffres nationaux.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré lundi que la banque centrale procéderait avec prudence en ce qui concerne les cadres de ciblage de l'inflation, notant que certains défis étaient "particulièrement difficiles" pour le Japon après des années de politique monétaire ultra-facile.

La livre sterling et le dollar néo-zélandais ont tous deux atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux mois. Ils ont acheté pour la dernière fois 1,2783 dollar et 0,6165 dollar, respectivement.

Le dollar australien a augmenté de 0,15 %. Les données mensuelles de l'indice des prix à la consommation australien sont attendues mercredi.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a glissé de 2,6% à 67 778 $, tandis que l'éther a baissé de 0,9% à 3 853,50 $.