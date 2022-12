Le dollar se replie alors que l'appétit pour le risque s'améliore ; les devises australienne et néo-zélandaise augmentent

Le dollar néo-zélandais a bondi de 0,65 % à 0,63115 $, tandis que l'Aussie a gagné 0,25 % à 0,67485 $ dans des échanges plutôt minces, dans le contexte des fêtes de fin d'année. Les deux monnaies sont souvent utilisées comme des substituts liquides pour le yuan de la Chine.

La Chine cessera d'exiger des voyageurs entrants qu'ils se mettent en quarantaine à leur arrivée à partir du 8 janvier, a déclaré lundi la Commission nationale de la santé, alors même que les cas de COVID connaissent un pic. Dans le même temps, Pékin a rétrogradé les règles de gestion des cas de COVID de la catégorie A au niveau le plus élevé à la catégorie B, moins stricte.

"Il semble qu'il n'y ait pas de ralentissement dans le rythme de l'assouplissement des restrictions COVID malgré la flambée des cas de COVID sur le continent", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC. "Cela démontre peut-être la détermination des décideurs chinois à une réouverture totale.

"En outre, il y a eu des nouvelles de la Chine qui pourrait prendre des mesures extraordinaires pour soutenir la croissance", a déclaré Wong.

Ailleurs, la livre sterling a augmenté de 0,16 % à 1,20865 $, tandis que l'euro a légèrement augmenté de 0,06 % à 1,06395 $.

Contre un panier de devises, le Dollar Index américain s'est stabilisé à 104,12.

Les données publiées vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont à peine augmenté en novembre, tandis que l'inflation s'est encore refroidie, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire sa trajectoire agressive de resserrement de la politique monétaire.

"Conformément à sa tendance saisonnière, décembre a été un mois mou pour le billet vert", a déclaré Francesco Pesole, stratégiste FX chez ING.

"Il faut se rappeler que le dollar a augmenté en janvier au cours de chacune des quatre dernières années. Notre opinion pour le début de 2023 est toujours celle d'une reprise du dollar."

Le yen japonais a augmenté de 0,1 % à 132,75 par dollar, la devise récemment fragilisée continuant d'être soutenue par la modification surprise de la Banque du Japon (BOJ) à sa politique de courbe de rendement la semaine dernière.

Le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a balayé lundi la possibilité d'une sortie à court terme de la politique monétaire ultra-libre, même si les marchés et les décideurs politiques indiquent qu'ils se concentrent de plus en plus sur ce qui se passera après la fin du mandat de Kuroda en avril prochain.

"Bien que la modification de la politique monétaire ait ajouté de l'incertitude aux perspectives de la BOJ, nous continuons à penser que les décideurs de la BOJ ne procéderont à aucun autre ajustement de la politique monétaire jusqu'à la fin de 2023", ont déclaré les analystes de Wells Fargo.

"Les pressions inflationnistes devraient s'atténuer, ce qui devrait diminuer la motivation de la BOJ pour de nouvelles mesures politiques."

Dans le domaine des cryptomonnaies, le créancier de crypto-monnaies Vauld a annulé son acquisition potentielle par son rival Nexo, selon un rapport de CoinDesk.

Le bitcoin était dernièrement en légère baisse à 16 914 $, tandis que l'Ether a glissé de 0,1 % à 1 227 $.