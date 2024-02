L'indice du dollar a baissé jeudi mais est revenu à son plus bas niveau depuis trois semaines, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs de données pour obtenir des indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencera probablement à réduire ses taux d'intérêt.

Le billet vert a rebondi cette année car la forte croissance et l'inflation stagnante ont conduit les traders à repousser les attentes sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera à assouplir sa politique. Mais après avoir atteint un sommet de trois mois la semaine dernière, la monnaie américaine s'est largement consolidée.

Le dollar devrait bénéficier des divergences avec d'autres pays, car l'économie américaine semble relativement plus forte, a déclaré Noel Dixon, stratège macroéconomique senior chez State Street Global Markets à Boston.

Cependant, après la force récente du dollar, il est clair que certains des haussiers du dollar sont fatigués, a-t-il dit. Pour que le dollar s'en sorte d'une manière ou d'une autre, nous aurions besoin de plus de données.

L'indice du dollar était en baisse de 0,03 % à 103,95. Il est tombé à 103,43 plus tôt jeudi, le plus bas depuis le 2 février, et se maintient en dessous du niveau de 104,97 atteint le 14 février, qui était le plus haut depuis le 14 novembre.

Les dépenses de consommation personnelle (PCE) prévues la semaine prochaine pourraient être la prochaine publication importante à fournir des indices sur la politique de la Fed.

Le compte-rendu de la réunion de janvier de la Fed, publié mercredi, a montré que la majorité des décideurs politiques étaient préoccupés par les risques d'une réduction trop rapide des taux d'intérêt, alors qu'ils cherchent à rapprocher l'inflation de l'objectif annuel de 2 %.

Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré jeudi qu'il examinerait un large éventail d'indicateurs économiques pour se convaincre qu'il est temps de réduire les taux d'intérêt, plutôt que de se concentrer sur un seul paramètre.

Les données américaines de jeudi ont montré que les demandes de chômage ont diminué de manière inattendue la semaine dernière, tandis que l'activité commerciale américaine s'est ralentie en février, avec une mesure des prix payés pour les intrants tombant au niveau le plus bas depuis près de 3 ans et demi.

Les ventes de logements existants ont également augmenté de 3,1 % en janvier pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 4,00 millions d'unités, soit le niveau le plus élevé depuis août dernier.

Le dollar américain pourrait également être soutenu par la faiblesse d'autres régions, notamment le Canada et l'Australie, ce qui pourrait amener leurs banques centrales à réduire leurs taux avant la Fed, a déclaré M. Dixon.

Les données de mardi ont montré que le taux d'inflation annuel du Canada a ralenti beaucoup plus que prévu en janvier. Le chômage australien a également été étonnamment faible en janvier, alors que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en deux ans, selon des données publiées la semaine dernière.

L'euro a légèrement augmenté de 0,03% à 1,0820 $ et a atteint 1,0889 $, son plus haut niveau depuis le 2 février. Le ralentissement de l'activité commerciale dans la zone euro s'est atténué en février, suggérant des signes de reprise, selon une enquête réalisée jeudi.

La livre sterling a gagné 0,17% à 1,2656 $ après que les données de l'enquête britannique sur l'activité commerciale soient plus élevées que prévu et montrent une croissance robuste pour les entreprises de services. La livre a atteint plus tôt 1,2710 $, son plus haut niveau depuis le 2 février.

Le billet vert a augmenté de 0,17% à 150,53 yens. Il se maintient juste en dessous d'un plus haut de trois mois de 150,88 atteint contre la monnaie japonaise le 13 février.

Les opérateurs seront attentifs à tout signe d'intervention de la part de la Banque du Japon et du Ministère des Finances si le yen continue à s'affaiblir.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré jeudi que le gouvernement n'avait "aucune ligne de défense" pour les taux de change, mais qu'il était nécessaire de surveiller la volatilité du marché, le yen s'étant affaibli par rapport au dollar ces derniers jours.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,13 % pour atteindre 51 467 dollars.