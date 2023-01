Le dollar se reprend face à l'euro et à la livre après les fêtes de fin d'année

Londres (awp/afp) - Le dollar monte face à l'euro comme à la livre mardi, des investisseurs vendant les deux devises européennes à la réouverture des marchés, après des gains marqués en décembre.

Vers 09H25 GMT (10H25 HEC), le billet vert gagnait 1,17% à 1,0543 dollar pour un euro et 1,01% à 1,1926 dollar pour une livre.

En décembre, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, avait perdu plus de 2%, et le mouvement du jour ne lui permet de remonter qu'à son plus haut depuis deux semaines.

"Il est bien trop tôt pour prédire si le billet vert entame une remontée significative", prévient Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

"Le tableau est mitigé pour le dollar, qui s'affaiblit face au yen et au yuan", abonde Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

Le yen prenait 0,35% à 130,34 yens pour un dollar après être monté à 129,52 yens, un sommet depuis juin dernier, profitant de spéculations sur un possible resserrement de la politique monétaire au Japon.

Et le yuan s'inscrivait en légère baisse (-0,17% à 6,9103 yuans pour un dollar) après avoir atteint un plus haut depuis août à 6,8762 yuans. L'idée que la réouverture de la Chine après de longues mesures anti-Covid va doper l'économie prend en effet le pas, même si l'activité manufacturière a reculé en décembre pour le cinquième mois consécutif, dans ce pays.

A plus long terme, les investisseurs guetteront les indices concernant la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) et le rythme de ses hausses des taux pour combattre l'inflation sans étouffer l'économie.

Les minutes de sa dernière réunion en date seront publiées mercredi après la fin des échanges européens. Et vendredi, les données sur l'emploi pour décembre aux Etats-Unis donneront une indication de la santé de l'économie américaine.

Cours de mardi Cours de lundi

-------------------------------

09H25 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0543 1,0667

EUR/JPY 137,42 139,52

EUR/CHF 0,9879 0,9879

EUR/GBP 0,8840 0,8855

USD/JPY 130,34 130,80

USD/CHF 0,9370 0,9261

GBP/USD 1,1926 1,2046

afp/al