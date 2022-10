Le dollar se reprend, les cambistes doutent d'un signal de la Fed dès mercredi

New York (awp/afp) - Le dollar est reparti à l'offensive lundi, après une semaine difficile, dans un marché qui doute désormais que la banque centrale américaine (Fed) envoie dès sa réunion de mardi et mercredi le signal d'une possible décélération.

Vers 20H15 GMT, le billet vert gagnait 0,83% face à l'euro, à 0,9882 dollar pour un euro. Le "greenback", l'un des surnoms du dollar, progressait globalement face à la plupart des devises, en particulier la livre sterling, le franc suisse ou le yuan chinois.

Pour Adam Button, de ForexLive, le regain du "buck", un autre surnom du dollar, est en partie dû à un article de Nick Timiraos, journaliste du Wall Street Journal, qui a annoncé la décision de la Fed avant chacune des trois dernières réunions.

Il a fait valoir dimanche que la Réserve fédérale pourrait devoir relever davantage ses taux que prévu, et pour plus longtemps, du fait de la vigueur persistante de la consommation aux Etats-Unis, qui ne faiblit pas malgré le cycle de resserrement monétaire en cours.

Il s'inscrivait ainsi à contre-courant de l'hypothèse centrale du marché, qui voyait, la semaine dernière, la Fed sur le point de lever le pied, à compter de décembre, pour ne pas étouffer l'économie.

Les opérateurs ont revu leurs prévisions lundi et accordent désormais une probabilité de plus de 50% à une nouvelle hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur en décembre, qui serait la cinquième d'affilée pour la Fed.

Dans le même esprit, l'idée d'un taux directeur au-dessus de 5% d'ici mai prochain est également redevenue majoritaire.

"Pour (le président de la Fed Jerome) Powell, le plan de marche est probablement de préserver des marges de manoeuvre à court terme" et de ne pas signaler de changement de trajectoire, estime Mazen Issa, de TD Securities, au sujet de la réunion de mardi et mercredi.

"Donc il pourrait y avoir de la déception et de la douleur si Powell ne s'inscrit pas dans la vision du marché", dont une partie s'est convaincue d'une prochaine décélération de la Fed et d'une baisse des taux dès fin 2023, considère l'analyste.

"La Fed devrait choisir de ne pas paraître accommodante, dans la mesure où les banquiers centraux pourront compter sur deux indicateurs de prix supplémentaires d'ici à la prochaine réunion", mi-décembre.

L'indicateur CPI est ainsi attendu le 14 novembre pour le mois d'octobre et le 12 décembre pour le mois de novembre, soit deux jours avant l'ultime rassemblement du Comité de politique monétaire de la Fed pour 2022, les 13 et 14 décembre.

Le retour du dollar lundi tenait également, selon Mazen Issa, à une réaction technique du billet vert après sa mauvaise séquence de la semaine dernière.

Cours de lundi Cours de vendredi 20H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 0,9882 0,9965 EUR/JPY 146,96 147,00 EUR/CHF 0,9898 0,9924 EUR/GBP 0,8619 0,8580 USD/JPY 148,72 147,60 USD/CHF 1,0017 0,9958 GBP/USD 1,1466 1,1615

afp/rp