New York (awp/afp) - Le dollar a repris un peu de hauteur jeudi face à l'euro après une hausse plus modérée du principal taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE), mais reste pénalisé par le recul des taux obligataires américains.

Vers 19H55 GMT, le billet vert prenait 0,43% face à la monnaie unique, à 1,1015 dollar pour un euro.

Pour Joe Manimbo, de Convera, ce gain est essentiellement dû à la décision de la BCE de ne procéder qu'à un relèvement d'un quart de point de pourcentage de son taux directeur, après six hausses consécutives d'au moins un demi-point.

La BCE a noté que le resserrement opéré depuis l'été dernier se répercutait déjà "fortement" sur les conditions de crédit. "C'est le signal que la BCE pourrait être plus proche d'une pause qu'anticipé initialement, ce qui limiterait le carburant nécessaire à un renforcement de l'euro", a estimé Joe Manimbo.

Pour les opérateurs, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, mi-juin, se réduit.

Mais la progression du "greenback", l'un des surnoms du dollar, a été freinée par la détente des taux obligataires américains.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, plus volatil que son équivalent à 10 ans et jugé plus représentatif des anticipations du marché quant à la trajectoire monétaire de la Fed (la banque centrale américaine), ressortait à 3,76%, contre 3,80% la veille en clôture.

Ce repli a plus particulièrement coûté au dollar face au yen, très sensible à l'évolution des taux obligataires américains.

Le billet vert cédait 0,39% face à la devise japonaise, à 134,18 yens pour un dollar.

Bien que le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell ait écarté, mercredi, toute baisse du taux directeur de la Fed à court terme, les investisseurs continuent de tabler majoritairement sur quatre descentes d'un quart de point chacune d'ici la fin de l'année.

"Le marché nous dit que la Fed a fait une erreur, qu'elle a tort", a observé Brad Bechtel, de Jefferies. "Quand on atteint un pic de resserrement monétaire, le marché cherche tout de suite quand" la banque centrale va changer de direction et réduire ses taux, a-t-il ajouté.

"Maintenant que les conditions de crédit se tendent et que l'on veut savoir quelle banque (américaine) n'a pas bien géré le risque de (remontée des) taux", a-t-il poursuivi, ce qui a été le cas de Silicon Valley Bank (SVB), dont la défaillance a donné le coup d'envoi de la crise bancaire, "le marché essaye de pousser la Fed à abaisser ses taux plus tôt qu'elle ne le souhaiterait."

La journée de jeudi a ainsi été l'occasion d'un nouveau bain de sang pour plusieurs banques régionales américaines à Wall Street.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1015 1,1062 EUR/JPY 147,75 149,13 EUR/CHF 0,9757 0,9781 EUR/GBP 0,8760 0,8804 USD/JPY 134,18 134,71 USD/CHF 0,8860 0,8840 GBP/USD 1,2573 1,2564

afp/rp