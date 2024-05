Le dollar a pansé ses plaies face aux autres devises vendredi après une révision à la baisse du PIB américain pour le premier trimestre, suggérant une marge de manœuvre pour des réductions de taux cette année, tandis que les investisseurs se préparaient à recevoir les données sur l'inflation.

Les données officielles ont montré que l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 1,3 % de janvier à mars, en baisse par rapport à l'estimation de 1,6 % après des révisions à la baisse des dépenses de consommation.

Par ailleurs, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré jeudi qu'il estimait qu'il y avait suffisamment de preuves que la politique monétaire contribuait à réduire l'inflation.

Les rendements du Trésor américain, qui avaient fait grimper le billet vert à son plus haut niveau depuis le 14 mai, à 105,17, jeudi, alors qu'ils atteignaient des sommets sur plusieurs semaines, ont reculé à la suite de la révision des données du PIB.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, s'est consolidé autour de 104,76 après avoir chuté à 104,63 durant la nuit.

Les révisions des données et les commentaires de Williams ont ravivé les espoirs d'une réduction plus tôt que plus tard, les traders regardant au-delà des prix PCE plus élevés dans les données révisées pour se concentrer sur la consommation et la croissance plus faibles, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés évaluent actuellement à 55 % les chances que les réductions de taux commencent en septembre, contre 51 % la veille.

Le marché se prépare maintenant à la publication de la mesure préférée de l'inflation de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), pour obtenir des indications supplémentaires sur la façon dont la banque centrale pourrait procéder à des réductions de taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Les données plus faibles sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis au début du mois de mai ont ravivé les attentes de réduction des taux d'intérêt pour cette année, affaiblissant le dollar dans tous les domaines et le mettant sur la voie d'afficher ses premières pertes mensuelles en 2024.

Mais les attentes de réduction des taux d'intérêt cette année ont vacillé face aux signes d'une inflation persistante, et plus récemment grâce à une hausse surprise du moral des consommateurs dans les données de mardi.

"Il ne reste plus qu'à attendre le rapport sur l'inflation PCE d'aujourd'hui pour savoir ce que les marchés vont faire... Je pense toujours qu'il peut y avoir une surprise à la hausse dans le rapport PCE qui pourrait rapidement inverser les mouvements de jeudi", a déclaré M. Simpson de City Index.

Par rapport au dollar, le yen n'a guère changé, même après que les données aient montré que les prix à la consommation de base de Tokyo, un indicateur avancé des chiffres nationaux, se sont accélérés par rapport au mois précédent pour maintenir les attentes du marché que la banque centrale augmentera les taux d'intérêt cette année.

"Le rebond de l'inflation à Tokyo reflète en grande partie un bond de l'inflation de l'électricité qui a encore du chemin à faire, mais l'inflation sous-jacente continuera à se modérer", a écrit Marcel Thieliant, responsable de l'Asie-Pacifique chez Capital Economics, dans une note.

"Dans l'ensemble, l'IPC de Tokyo nous laisse penser que l'inflation sous-jacente à l'échelle nationale passera sous la barre des 2 % dès le mois de juillet."

Après un bref affaiblissement, la monnaie japonaise s'est maintenue autour de 156,77 pour un billet vert, restant loin de son plus bas niveau en quatre semaines de 157,715 pour un dollar.

Le yen s'est constamment rapproché du creux de 34 ans de 160,245 il y a un mois, un niveau que les acteurs du marché soupçonnent d'avoir déclenché deux séries d'interventions de vente de dollars de la part de Tokyo.

Ailleurs, l'euro est resté stable à 1,083225 $ après avoir touché un plus bas de deux semaines à 1,07885 $ pendant la nuit.

Les données sur les prix dans la zone euro sont attendues vendredi, après un taux d'inflation plus élevé que prévu en avril pour l'Allemagne mercredi.

La livre sterling est restée inchangée à 1,2734 $ après avoir atteint 1,2801 $ mardi pour la première fois depuis le 21 mars.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,21% à 68 327,00 $.