Le dollar se stabilise alors que l'optimisme sur la réouverture de la Chine se transforme en prudence

Suite à la suppression par la Chine de sa règle de quarantaine pour les voyageurs entrants à partir du 8 janvier, des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Inde ont déclaré qu'ils exigeraient des tests COVID pour les voyageurs en provenance de Chine.

La vitesse à laquelle le pays a supprimé les règles COVID a laissé son fragile système de santé débordé et a suscité des inquiétudes quant à la propagation du virus.

Le yen japonais était dernièrement en hausse de près de 0,5% à 133,83 pour un dollar, bien qu'il soit resté coincé près d'un plus bas d'une semaine à 134,50 qui a été atteint lors de la session précédente.

La livre sterling a augmenté de 0,19 % à 1,2040 $, mais n'est pas loin de son plus bas niveau de trois semaines de 1,1993 $ atteint la semaine dernière.

L'euro était en hausse de 0,15 % à 1,0628 $.

"L'adoption par de nombreux pays d'une couche supplémentaire de tests pour les voyageurs arrivant de Chine reflète la reprise des voyages dans le contexte de l'épidémie en Chine", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie à la Mizuho Bank. "Cela pourrait également alimenter les craintes de nouvelles souches de COVID qui pourraient à nouveau perturber la reprise mondiale."

L'incertitude sur les perspectives économiques mondiales, ainsi que les craintes croissantes d'une récession aux États-Unis, ont vu le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement au rythme des attentes en matière de taux d'intérêt, glisser pendant la nuit. Il s'est établi pour la dernière fois à 4,3512 %.

Entre-temps, le rendement du Trésor américain de référence à 10 ans s'est établi à 3,8656 %, après avoir atteint un sommet de plus d'un mois de 3,8920 % au cours de la nuit. [US/]

Contre un panier de devises, le Dollar Index américain était ferme à 104,28.

"À court terme, il y a toujours le grand point d'interrogation de savoir dans combien de temps nous pourrons surmonter cette résurgence du COVID", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Banque de Singapour. "Mais à moyen terme ... Je pense que les perspectives de croissance de la Chine peuvent être plus régulières et moins cahoteuses, et cela signifie que le reste du monde pourrait également en bénéficier."

L'Aussie était dernièrement en hausse de 0,16 % à 0,6751 $, tandis que le kiwi a gagné 0,33 % à 0,6331 $.

Le yuan offshore chinois a augmenté marginalement à 6,9932 par dollar.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a légèrement augmenté de 0,13 % à 16 561 $, tandis que l'Ether a gagné 0,26 % à 1 192,60 $, bien que tous deux soient en passe de subir une baisse de plus de 60 % cette année.