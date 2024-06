Le dollar s'est stabilisé mercredi après avoir atteint son plus haut niveau en quatre semaines face aux autres devises, les acteurs du marché attendant les données clés de l'inflation américaine et les projections économiques mises à jour de la Réserve Fédérale qui doivent être publiées plus tard dans la journée.

Le dollar américain a rebondi après que le rapport sur l'emploi de vendredi, plus fort que prévu, ait soulevé la perspective d'une inflation qui reste faible alors que la croissance reste forte, ce qui rend la banque centrale américaine moins susceptible de réduire les taux dans les mois à venir.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à environ 56 % la probabilité d'une réduction en septembre, contre 77,8 % il y a une semaine.

Les investisseurs auront l'occasion d'évaluer la situation de l'inflation lorsque les chiffres de l'indice des prix à la consommation américain seront publiés à 1830 GMT mercredi, quelques heures avant que la Fed ne termine sa réunion de politique générale de deux jours.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale des prix à la consommation diminue à 0,1% contre 0,3% le mois dernier, et que l'inflation de base reste stable sur le mois à 0,3%.

Pendant ce temps, la Fed est largement considérée comme maintenant les taux à 5,25% à 5,5%, mettant l'accent sur les projections économiques mises à jour des décideurs connus sous le nom de "dot plot" et la conférence de presse du président Jerome Powell pour les indices concernant le calendrier et le rythme des réductions.

"Le consensus semble être que le nombre de réductions en 2024 sera revu à la baisse, passant de trois actuellement à deux" dans le dernier dot plot, a déclaré Kieran Williams, responsable de l'Asie FX chez InTouch Capital Markets.

Toutefois, M. Powell devrait adopter un ton relativement dovish, étant donné les indicateurs de croissance décevants depuis la dernière réunion de la Fed, a déclaré M. Williams.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à une poignée d'autres devises, s'est raffermi à 105,29, après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis le 14 mai à 105,46 dans la nuit.

L'euro s'est maintenu à 1,073675 $, s'éloignant de son plus bas niveau de mardi, 1,07195 $, son niveau le plus faible depuis le 2 mai.

La livre sterling est restée stable à 1,2739 avant les chiffres de la production intérieure brute du Royaume-Uni pour le mois d'avril.

Au cours des heures de négociation en Asie, les données ont montré que l'inflation des consommateurs chinois a augmenté à un rythme régulier en mai, tandis que les baisses des prix à la production se sont légèrement réduites, ajoutant aux signes que les efforts du gouvernement pour soutenir l'économie commençaient à porter leurs fruits.

Le yuan chinois offshore a peu changé à 7,2696 pour un dollar.

L'EXERCICE D'ÉQUILIBRISME DE LA BOJ

La Banque du Japon (BOJ) se réunira également cette semaine, et l'on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt et qu'elle réfléchisse à la possibilité de donner des indications plus claires sur la manière dont elle envisage de réduire son énorme bilan.

"La BOJ devra marcher sur la corde raide lors de sa réunion de politique générale cette semaine pour éviter d'alimenter par inadvertance les sorties de JPY, tout en soutenant la croissance et en empêchant le désordre sur les marchés des JGB", a déclaré Wei Liang Chang, stratège en matière de devises et de crédit chez DBS.

Le dollar a maintenu le yen à 157,235, bien que la paire de devises soit restée éloignée du plus haut d'une semaine de 157,40 atteint la veille.

L'inflation des prix de gros au Japon a augmenté en mai au rythme annuel le plus rapide en neuf mois, selon des données publiées mercredi, un signe que la faiblesse du yen ajoute une pression à la hausse sur les prix.

Bien que la banque centrale du Japon discutera probablement de la réduction des achats d'obligations pour prévenir la pression de vente du yen, l'IPC américain de mercredi et la réunion de la Fed seront cruciaux pour déterminer la volatilité du dollar/yen cette semaine, a ajouté M. Chang.

"L'obstacle à une nouvelle surprise à la hausse des taux américains et du dollar semble toutefois assez élevé, et nous ne nous attendons pas à un nouveau test du niveau de 160 pour la paire USD/JPY", a déclaré M. Chang.

La chute du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans, 160,245 pour un dollar, à la fin du mois d'avril, a déclenché plusieurs séries d'interventions officielles japonaises pour un montant total de 9,79 billions de yens (62,31 milliards de dollars).

La volatilité implicite dollar/yen du jour au lendemain a atteint un sommet d'un mois de 13,37% mercredi avant les événements clés.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,15% pour atteindre 67 381,00 $. (1 $ = 157,1100 yens)