Le dollar s'est stabilisé mercredi, les opérateurs ayant réduit leurs paris plus risqués sur les marchés émergents tout en attendant la décision sur les taux d'intérêt au Canada et les données sur les services américains.

Le franc suisse et le yen ont également bénéficié de ce sentiment, le yen recevant un coup de pouce supplémentaire après que Bloomberg News ait rapporté que la Banque du Japon était susceptible d'envisager une réduction de l'achat d'obligations lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

Le yen a baissé de 0,2% à 155,27 dans les premiers échanges de la session asiatique, et a oscillé à 168,74 pour l'euro après avoir fait un bond de 1% sur la monnaie commune dans la nuit - sa plus forte hausse depuis que le Japon est intervenu sur les marchés des changes il y a un mois.

"Nous nous attendons à ce qu'il y ait de nouvelles couvertures de positions courtes sur le yen avant la décision politique de la BOJ du 14 juin", a déclaré Jane Foley, stratège de Rabobank, dans une note adressée aux clients.

Les salaires réels japonais ont baissé pour le 25ème mois consécutif en avril, selon les données de mercredi, l'inflation dépassant les augmentations de salaires nominaux. Le yen est la monnaie la moins performante du G10 cette année, et le vice-gouverneur de la BOJ, Ryozo Himino, a déclaré mardi que la banque centrale devait être "très vigilante" quant à l'impact que la faiblesse de la monnaie pourrait avoir sur l'économie et l'inflation.

Le franc suisse a augmenté pour la quatrième fois consécutive face au dollar durant la nuit et, à 0,8902 pour un dollar, il est sur le point de franchir sa moyenne mobile de 200 jours. Les autres devises majeures ont légèrement baissé sur le dollar même si les rendements des obligations américaines ont baissé.

L'euro est resté stable pendant la session asiatique à 1,0878 $ et la livre sterling a acheté 1,2770 $, les deux étant un peu plus faibles qu'ils ne l'étaient le jour précédent. Le dollar australien était un peu plus faible à 0,6443 $, les données du PIB australien étant attendues et Westpac prévoyant une croissance annuelle de seulement 1 %, ce qui, en excluant les années de pandémie, serait le rythme le plus lent depuis 1991.

Le principal banquier central australien a déclaré au parlement que la croissance du trimestre de mars devrait être faible, les taux d'intérêt élevés ayant pour effet de restreindre la demande.

Le dollar néo-zélandais est resté stable à 0,6173 dollar, tandis que le dollar canadien s'est maintenu au milieu d'une fourchette de plusieurs mois à 1,3678 dollar canadien par dollar.

Les marchés évaluent à 75 % la probabilité d'une réduction des taux de 25 points de base, qui serait la première parmi les pays du G7 dans ce cycle, et les traders seront à l'affût de signaux indiquant que d'autres réductions sont à venir. Les données sur les services ISM et les emplois partiels aux États-Unis sont également attendues.

Les marchés émergents, quant à eux, ont connu quelques jours mouvementés.

La roupie indienne a atteint son plus bas niveau en sept semaines après que les électeurs ont réélu Narendra Modi avec une marge beaucoup plus faible que prévu.

Le rand sud-africain a vacillé après que le Congrès national africain a perdu sa majorité parlementaire pour la première fois en 30 ans.

Le peso mexicain a quant à lui chuté de plus de 4 % par rapport au dollar et de près de 6 % par rapport au yen depuis la réélection du parti de gauche Morena, au pouvoir, qui, au sein d'une coalition, était en passe d'obtenir la majorité des deux tiers dans les deux chambres du Congrès.

Selon Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, la vente massive du peso contre le yen a montré que les investisseurs se retiraient de l'une des opérations de portage les plus populaires, c'est-à-dire celles qui rapportent des intérêts, car les perspectives de la monnaie mexicaine sont incertaines.

"L'élément déclencheur ... a été le prix que la majorité du parti Morena au Congrès (signifie un mandat pour faire avancer les réformes structurelles majeures et voir un plus grand contrôle du gouvernement sur les entreprises et l'économie, un facteur qui réduit potentiellement la position du Mexique en tant que plaque tournante internationale.