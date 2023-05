Londres (awp/afp) - Le dollar restait stable vendredi face à l'euro après des gains marqués la veille qui l'ont conduit à un sommet en un mois, profitant de son statut de valeur refuge.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), le billet vert prenait quelque 0,08% à 1,0907 dollar pour un euro, quelques instants après avoir atteint un plus fort en un mois à 1,0899 dollar.

"La résistance du dollar américain sur la semaine pourrait refléter en partie l'inquiétude des investisseurs sur la croissance mondiale", estime Lee Hardman, analyste chez MUFG.

De façon paradoxale, les investisseurs favorisent le dollar même si les inquiétudes sont focalisées sur le plafond de la dette américaine et sur les banques régionales du pays.

Le FMI s'est inquiété jeudi des "graves répercussions" sur l'économie mondiale qu'aurait un défaut de paiement des Etats-Unis, sans accord pour relever le plafond de la dette.

Les investisseurs se tournent pour l'instant vers le dollar plutôt que vers d'autres valeurs refuges, comme l'or, qui cédait 0,46% à 2.005,80 dollars l'once.

"Ca ne veut pas dire pour autant que le sujet du plafond de la dette n'inquiète pas le marché des changes. La tendance pourrait changer en un instant, et la chance que cela se produise augmente à l'approche d'un possible défaut" des Etats-Unis, prévient Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Ailleurs, la livre turque souffre de l'incertitude liée aux élections présidentielle et législatives du 14 mai.

Elle perdait 0,18% à 19,61 livres pour un dollar, après avoir atteint la veille un nouveau plus bas historique à 19,77 livres.

"Les marchés espèrent secrètement une victoire de l'opposition, laquelle insufflerait un souffle nouveau au pays et sonnerait (a priori) la fin des politiques interventionnistes" qui pèsent sur la livre, juge Guillaume Dejean, analyste chez Convera.

Cours de vendredi Cours de jeudi --------------------------------- 09H35 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0907 1,0916 EUR/JPY 146,99 146,85 EUR/CHF 0,9743 0,9761 EUR/GBP 0,8703 0,8725 USD/JPY 134,77 134,53 USD/CHF 0,8933 0,8942 GBP/USD 1,2532 1,2511

afp/buc