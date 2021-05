Le dollar se stabilise avant les minutes de la Fed, le bitcoin trébuche

Graphique : World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E * Fed minutes loom on horizon * Traders also look to CPI data from Britain and Canada * Monetary policy outlook holds key to dollar's direction * China's policy moves unsettle cryptocurrencies By Stanley White TOKYO, 19 mai (Reuters) - Le dollar américain s'est stabilisé mais est resté proche de son plus bas niveau en six ans par rapport à son homologue canadien et a subi des pertes face aux devises européennes, les attentes que les taux d'intérêt américains restent bas ayant miné le billet vert. Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, qui doit être publié plus tard mercredi, devrait confirmer que les responsables politiques pensent qu'une hausse des taux est encore possible. Les investisseurs examineront également de près les données sur les prix à la consommation en Grande-Bretagne et au Canada plus tard dans la journée afin de déterminer à quelle vitesse les grandes économies seront contraintes de freiner leur politique monétaire accommodante, qui détient la clé de la tendance du dollar à moyen terme. "Je suis surtout préoccupé par la force relative de l'inflation", a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef des devises chez Mizuho Securities à Tokyo. "La récente publication des prix à la consommation aux États-Unis a imprimé un niveau assez élevé. Si la Grande-Bretagne et le Canada restent sous ce niveau, cela suggère que le rythme de la normalisation aux États-Unis sera plus rapide. La vente du dollar pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps." Face au dollar canadien, le billet vert s'échangeait à 1,2076 dollar canadien, proche de son plus faible niveau depuis mai 2015. La livre sterling s'est achetée 1,4182 $, soit près de son plus fort niveau depuis fin février. L'euro est resté stable à 1,2219 dollar. Le dollar a peu changé à 109,02 yens et 0,8982 franc suisse. Les données de la semaine dernière montrant que les prix à la consommation américains ont augmenté de 4,2 % en avril par rapport à l'année précédente, soit la hausse la plus rapide en plus d'une décennie, ont stupéfié les investisseurs. Les décideurs de la Fed ont déclaré qu'il s'agissait d'un pic temporaire et ont réitéré qu'ils s'attendaient à ce que les taux d'intérêt restent bas, ce qui a enlevé un peu de vigueur au dollar, mais tous ne sont pas convaincus par la persuasion de la Fed. L'indice du dollar contre un panier de six grandes monnaies a été coté à 89,833, proche de son plus bas niveau depuis fin février. Les attentes d'un resserrement de la politique monétaire au Canada et la levée progressive des restrictions liées au coronavirus en Grande-Bretagne ont fait grimper les devises de ces deux pays, mais toute suggestion d'une inflation bénigne pourrait aider le billet vert à récupérer une partie de ses pertes. Ailleurs, les dollars australien et néo-zélandais se sont légèrement détendus, les Antipodes peinant à franchir une lourde résistance technique, mais le sentiment reste positif en raison de la hausse des prix des matières premières, ont déclaré certains traders. Sur le marché des crypto-monnaies, le bitcoin est tombé à son plus bas niveau en trois mois, à 40 548 dollars, et sa monnaie numérique rivale, l'éther, a chuté de 5,7 %, à 3 197 dollars, dans un contexte de nervosité du marché après que la Chine a interdit à ses institutions financières et à ses sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions en crypto-monnaies. ======================================================== Cours acheteur des devises à 0209 GMT Description RIC Dernier cours US Clôture Pct Changement YTD Pct Haut Bid Bas Bid Précédent Changement Session Euro/Dollar 1,2219 1,2224 -0,04% +0,01% +1,2232 +1,2218 Dollar/Yen 109,0200 108,9050 +0,12% +5,56% +109,0700 +108,8900 Euro/Yen <EURJPY=EB 133,20 133,10 +0,08% +4.96% +133,3200 +133,0500 S> Dollar/Suisse 0,8982 0,8977 +0,01% +1,48% +0,8983 +0.8972 Sterling/Dollar 1,4182 1,4189 -0,04% +3,82% +1,4199 +1,4181 Dollar/Canadien 1,2076 1,2061 +0,16% -5,14% +1,2080 +1,2062 Aussie/Dollar 0,7781 0.7791 -0,12% +1,15% +0,7797 +0,7779 NZ 0,7231 0,7239 -0,12% +0,69% +0,7246 +0,7231 Dollar/Dollar Tous les spots Tokyo spots Europe spots Volatilités Tokyo Informations sur le marché des changes de la BOJ (Editing by Jacqueline Wong)