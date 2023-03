New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait mercredi entre un message un peu plus nuancé que la veille du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, et des créations d'emplois du secteur privé, plus vigoureuses que prévu.

Vers 20H25 GMT, le billet vert grappillait 0,05% à 1,0544 dollar pour un euro, après être monté à un sommet depuis début janvier à 1,0525 dollar.

La devise américaine, après avoir atteint un sommet depuis novembre face à la livre, reculait face à la monnaie britannique à 1,1841 dollar pour une livre.

Elle gagnait un peu de terrain face au yen, à 137,25 yens pour un dollar, après avoir atteint un sommet depuis décembre face à la devise japonaise.

M. Powell avait déclenché un bond du dollar mardi en affirmant que les données économiques au-dessus des attentes du marché aux Etats-Unis suggéraient que "le niveau final des taux d'intérêt" serait "susceptible d'être plus élevé que prévu".

Mercredi, Jerome Powell a profité de la deuxième partie de son intervention devant le Congrès américain pour préciser qu'"aucune décision (n'avait) été prise" et notamment que l'amplitude de la prochaine hausse des taux dépendrait des indicateurs.

"Comme c'est souvent le cas, le deuxième jour de l'audition de Powell donne une chance d'ajuster le tir", a commenté Joshua Mahony, analyste chez IG.

Dans ce contexte, l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab montrant que les entreprises du secteur privé aux États-Unis avaient créé 242.000 emplois en février, soit plus qu'en janvier et que ce qui était attendu, n'a pas aidé le dollar.

Les données officielles sur le chômage en février seront publiées vendredi.

Dans son Livre Beige publié mercredi en fin de journée, la Fed estime que l'activité économique dans son ensemble "a légèrement augmenté au début de 2023".

Quant aux pressions inflationnistes, elles restent présentes aux Etats-Unis même si les augmentations de prix ou de salaires se sont un peu tassées dans certaines régions, observe le Livre Beige.

Pour Michael Pearce, d'Oxford Economics, ce rapport "suggère que l'économie est repartie un peu de l'avant au premier trimestre" mais fait aussi état d'une certaine "modération" des salaires et des prix. "Les implications pour la politique monétaire devrait être minimales", en conclut-il.

Le dollar canadien, pour sa part, reculait de 0,33% à 1,3799 dollar canadien pour un dollar américain, un niveau plus vu depuis octobre.

La banque centrale du Canada (BoC) a maintenu mercredi son principal taux directeur à 4,5%, marquant une pause après huit hausses consécutives en moins d'un an pour tenter de contrer l'inflation.

"La paire pourrait se diriger vers 1,40 dollar canadien pour un américain", estime Fawad Razaqzada, analyste chez StoneX, qui remarque que la BoC insiste sur la faiblesse de l'économie.

La Banque du Japon publiera jeudi sa propre décision de politique monétaire.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H25 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0544 1,0549 EUR/JPY 144,71 144,69 EUR/CHF 0,9927 0,9935 EUR/GBP 0,8904 0,8918 USD/JPY 137,25 137,16 USD/CHF 0,9416 0,9418 GBP/USD 1,1841 1,1830

