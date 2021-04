Le dollar se stabilise face à l'euro au début d'une semaine chargée

New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait lundi face à l'euro, après avoir atteint un plus bas en deux mois, entamant dans le calme une semaine qui s'annonce chargée pour le billet vert entre réunion de la Fed et publication des chiffres de la croissance américaine.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), le billet vert montait très légèrement face à l'euro (+0,03% à 1,2093 dollar) après être tombé plus tôt dans la journée à 1,2117 dollar pour un euro, un plus bas depuis le 26 février.

Après avoir démarré l'année en trombe, la devise américaine est à la peine depuis quelques semaines. Le dollar index, qui compare le billet vert à plusieurs grandes autres devises, a cédé 2,6% depuis début avril.

"Une grande partie de cette faiblesse est à attribuer à Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (Fed), qui a affirmé que l'institution maintiendrait une politique monétaire aussi souple que possible aussi longtemps que possible", ont rappelé les analystes de OFX.

Si la Fed devait changer d'avis et monter ses taux d'intérêts pour éviter que l'économie ne s'emballe, cela pourrait rendre le dollar plus attractif.

Mais l'institution devrait encore adopter une posture attentiste mercredi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

"Vu l'état du marché du travail et le fait que la Fed se focalise sur les avancées réelles plus que sur les prévisions, il est trop tôt en avril pour parler d'un serrage de vis, nos économistes s'attendent à ce que le sujet ne soit abordé que cet été", a expliqué Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

La Banque du Japon partagera mardi sa décision de politique monétaire. Plus tard dans la semaine, les cambistes pourront se tourner vers les premières estimations pour le premier trimestre du PIB aux Etats-Unis jeudi et dans la zone euro vendredi.

Le bitcoin, dont le prix flanchait depuis plusieurs séances et qui avait atteint au début des échanges asiatiques un plus bas depuis début mars, rebondissait de 7,12% à 54.170,14 dollars.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2093 1,2097 EUR/JPY 130,73 130,20 EUR/CHF 1,1053 1,1056 EUR/GBP 0,8697 0,8718 USD/JPY 108,11 107,88 USD/CHF 0,9141 0,9140 GBP/USD 1,3905 1,3876

afp/rp