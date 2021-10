Le dollar se stabilise, la livre au plus haut depuis deux mois face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait à un niveau élevé face à l'euro avant la publication d'un rapport très attendu sur l'emploi américain vendredi, tandis que la livre a touché elle un plus haut de deux mois face à la monnaie unique.

Vers 19H15 GMT, le dollar grignotait 0,05% à 0,8655 euro pour un dollar ou 1,1551 dollar pour un euro, au lendemain d'un plus bas depuis le 22 juillet 2020, à 1,1529 dollar.

Toute la journée, la parité entre les deux devises aura évolué dans une fourchette resserrée, signe d'une faible activité. "C'est clairement une journée calme sur le marché des changes. On attend le rapport sur l'emploi", a commenté Brad Bechtel, responsable du département changes de Jefferies.

Le marché est déjà tourné, en effet, vers la publication, par le département du Travail, du rapport mensuel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis en septembre.

Un chiffre de bonne tenue, pas trop éloigné des 490.000 emplois attendus par les analystes, convaincrait les cambistes que la Banque centrale américaine (Fed) va s'engager dans un début de resserrement monétaire à court terme, ce qui serait favorable au dollar.

Pour Brad Bechtel, "le dollar va rester ferme jusqu'à la fin de l'année", notamment face à l'euro.

Le recul de la production industrielle allemande de 4% sur un mois en août, annoncé jeudi, a confirmé le ralentissement de la première économie de la zone euro, ce qui n'est pas de nature à aider l'euro.

Outre le dollar, la monnaie unique a d'ailleurs encore cédé du terrain face à la livre sterling, touchant un plus bas depuis le 11 août, à 0,8476 livre pour un euro, avant de se reprendre quelque peu.

Les cambistes se mettent à croire à un relèvement des taux de la Banque d'Angleterre pour tenter de contrer la violente poussée inflationniste que traverse le Royaume-Uni.

Egalement en proie à une forte accélération des prix, la Russie, où l'inflation dépasse 7% sur un an. Le marché table sur un nouveau relèvement du taux directeur de la Banque centrale de Russie, qui l'a déjà augmenté quatre fois depuis mars, pour le porter à 6,5%.

Jeudi, le rouble a touché un plus haut face au dollar depuis le 11 juin, à 0,0139 dollar pour un rouble, ou 71,68 roubles pour un dollar.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1551 1,1556 EUR/JPY 128,93 128,75 EUR/CHF 1,0731 1,0717 EUR/GBP 0,8480 0,8509 USD/JPY 111,62 111,41 USD/CHF 0,9290 0,9274 GBP/USD 1,3619 1,3582

afp/rp