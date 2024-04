Le dollar s'est consolidé mercredi, l'attention des investisseurs se portant sur un rapport clé sur l'inflation prévu aux Etats-Unis plus tard dans la journée, tandis que le yen est resté coincé à un cheveu de ce que les marchés pensent être la ligne dans le sable pour que les autorités japonaises interviennent.

La principale préoccupation du marché mercredi est l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mars, que les traders attendent avec impatience pour obtenir des indices sur les perspectives de la politique de la Fed.

Les données sur l'inflation font suite à un solide rapport sur l'emploi vendredi dernier, qui a dépassé les prévisions, suscitant de nouvelles questions sur la date et l'ampleur de la baisse des taux de la banque centrale cette année.

Les opérateurs de contrats à terme ont réduit leurs paris au niveau le plus bas depuis octobre, soit environ 60 points de base de réduction des taux cette année, selon les données de LSEG lundi, alors que l'économie américaine continue d'être forte.

Avant la publication des données, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont fixé les probabilités que la première baisse ait lieu en juin à environ 60 %, contre 51 % lundi, selon l'outil FedWatch du CME Group, bien que la possibilité d'un maintien ait augmenté à 40 %.

Un indice des prix à la consommation solide incitera probablement les marchés à envisager une baisse en juin, ce qui pourrait entraîner une forte hausse du dollar, a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Un IPC de base solide de 0,3 % (d'un mois sur l'autre) ou plus devrait plaider en faveur d'une baisse des taux d'intérêt en juin, car il y a deux autres chiffres de l'IPC avant la réunion qui ne sont probablement pas suffisants pour montrer une tendance au ralentissement de l'inflation.

D'un autre côté, même si les données sont inférieures aux attentes, les paris pour le mois de juin resteront probablement inchangés car des obstacles subsistent, ce qui signifie que le dollar pourrait ne baisser que modestement, a-t-elle ajouté.

"L'IPC américain sera un test important pour les autorités japonaises", a ajouté Mme Kong.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, est resté stable à 104,10.

Le yen est resté proche de son plus bas niveau depuis 34 ans par rapport au dollar avant les données, après avoir reçu un certain soutien lorsque le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a signalé mardi la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt plus tard dans l'année, conformément aux paris du marché.

La monnaie japonaise s'est renforcée de 0,06% pour atteindre 151,70 pour un dollar, alors que le chef de la BOJ s'est exprimé à nouveau dans la matinée asiatique.

Ailleurs, l'euro est resté stable à 1,085575 dollars, alors que la réunion de la Banque centrale européenne de jeudi approche à grands pas. La BCE devrait maintenir ses taux cette semaine, bien que les traders pariant sur le fait que la banque centrale commencera à réduire ses taux en juin attendent des signaux de la part des décideurs politiques.

La livre sterling est restée stable à 1,26760 $.

Avant l'IPC américain, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait laisser les taux à 5,5 % lors de sa réunion de politique monétaire mercredi. L'accent sera mis sur le ton de la déclaration de la RBNZ pour obtenir des indices sur les perspectives.

Le kiwi a augmenté de 0,07 % par rapport au billet vert pour atteindre 0,60655 $.

Le dollar australien a augmenté de 0,05% à 0,6630$.