Le dollar s'est stabilisé mercredi dans le sillage de nouvelles données économiques américaines solides, rapprochant le yen japonais d'un test des niveaux qui avaient entraîné une intervention officielle sur le marché en 2022.

Le yen s'est échangé à 151,52 pour un dollar au début de la session asiatique, à un cheveu de 151,94 où les autorités japonaises sont intervenues en octobre 2022 pour acheter la monnaie.

Pour le trimestre qui s'achève cette semaine, le yen est la devise la moins performante, en baisse de plus de 7 % par rapport au dollar, même après que le Japon a renoncé la semaine dernière à ses taux d'intérêt négatifs.

Les autorités ont lancé des avertissements quasi quotidiens contre les mouvements spéculatifs et les marchés sont nerveux à l'idée d'un test de 152 pour un dollar, le ministre des finances Shunichi Suzuki ayant déclaré que le Japon n'excluait aucune mesure s'il estimait que le yen chutait trop rapidement.

"La hausse (de la Banque du Japon) a été considérée comme un non-événement, mais elle a mis fin à huit années de taux négatifs et de politique non orthodoxe, ainsi qu'à leurs prévisions", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie des marchés chez BNY Mellon.

"Le risque d'une BOJ plus hawkish et d'une plus grande concentration sur le yen de la part de la BOJ et (du ministère des finances) reste d'actualité.

Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la BOJ, prononcera un discours et tiendra une conférence de presse lors de la session asiatique de mercredi.

La Chine a fixé un taux de change ferme pour le yuan, en s'opposant à la pression des ventes qui a fait chuter la monnaie à son plus bas niveau en quatre mois vendredi. Le yuan est resté stable à 7,25 pour un dollar dans les échanges offshore mardi.

Les données australiennes publiées dans la matinée ont montré que l'inflation s'est maintenue à 3,4 % en février, son plus bas niveau depuis deux ans, renforçant les paris du marché selon lesquels la prochaine modification des taux d'intérêt se ferait à la baisse. L'Aussie a glissé de 0,1% à 0,6525$.

Il est en baisse de 4,3% pour le trimestre. Les autres mouvements de la matinée en Asie ont été marginaux, les marchés attendant la publication vendredi des données sur l'inflation de base aux États-Unis.

Les données de la nuit ont montré un bond plus important que prévu des commandes de biens durables aux Etats-Unis en février. Bien que cela ne compense qu'en partie la forte baisse de janvier et que cela s'accompagne de données médiocres sur la confiance des consommateurs, cela a poussé le dollar à la hausse.

L'euro, à 1,0829 $, se situe plus ou moins au milieu d'une fourchette qu'il maintient depuis un an et est en baisse de 1,9 % pour un trimestre où les attentes de réduction des taux américains ont été revues à la baisse.

Le franc suisse, encore sous le choc d'une réduction surprise des taux en Suisse la semaine dernière, a chuté d'environ 0,5 % par rapport au dollar pour atteindre un plus bas de quatre mois de 0,9042 pendant la nuit.

Il est en baisse d'environ 7% pour le premier trimestre de l'année. L'indice du dollar américain est en hausse de 2,9 % pour le trimestre, à 104,31.

La livre sterling est restée stable à 1,2621 $ et est restée globalement stable pour le trimestre, en baisse de 0,8 %.

Mardi, la responsable politique de la Banque d'Angleterre, Catherine Mann, a déclaré qu'elle avait changé d'avis et voté pour un maintien des taux la semaine dernière, au lieu d'une augmentation, en raison de l'avarice des consommateurs. Mais elle continue de penser que les marchés financiers ont intégré trop de réductions.

Les attentes de réduction des taux ont pesé sur le dollar néo-zélandais, qui s'accrochait à 0,60 $ dans les échanges avec l'Asie, après avoir chuté de 5 % par rapport au dollar au cours du trimestre.

Le Trésor néo-zélandais a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique mardi.

"La dynamique du dollar américain est positive, et les données récentes de la Nouvelle-Zélande ont été faibles", ont noté les analystes de Westpac qui recommandent une position courte sur le kiwi.