New York (awp/afp) - Le dollar qui est d'abord remonté vendredi, soutenu par un rapport sur l'emploi américain bien plus dynamique que prévu en avril, se stabilisait finalement face à l'euro.

Vers 19H00 GMT, le billet vert cédait 0,09% à 1,1022 dollars pour un euro alors qu'il gagnait 0,27% à 1,0982 dollar pour un euro plus tôt en séance.

En avril, 253.000 emplois ont été créés, a annoncé vendredi le département américain du Travail, contre 165.000 en mars. Toutefois, des révisions importantes sont intervenues à la baisse pour les mois précédents, ce qui relativisait la vigueur des embauches en avril.

"Mars et février ont été révisés en baisse de 149.000 embauches. Ce rapport ne change pas l'idée que la Fed fera une pause dans les hausses de taux en juin", a ainsi commenté Nancy Vanden Houten, économiste pour Oxford Economics.

En outre, si le taux de chômage a reculé à 3,4% contre 3,5% le mois d'avant, c'est aussi du fait d'une baisse du taux de participation au marché du travail qui mécaniquement fait reculer le taux de sans-emplois, a souligné l'analyste.

Toutefois, "un marché du travail robuste est une information à double tranchant: d'un côté, cela soutient la consommation et de l'autre, le risque que l'inflation reste plus élevée plus longtemps augmente", a noté Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Si l'inflation reste plus marquée, la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait aussi être incitée à ne pas interrompre son cycle de hausse de taux. Le président Jerome Powell avait laissé entendre mercredi que la banque centrale gardait ainsi ses options ouvertes.

Comme chez Oxford Economics, Andrew Hunter, de Capital Economics continuait lui aussi de croire que la Fed ne va pas "revoir ses plans, vu les indications que le marché de l'emploi refroidit", notamment avec la révision à la baisse des chiffres pour les mois précédents.

"Les chiffres de l'inflation la semaine prochaine donneront une idée plus précise", estime Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot, qui note par ailleurs qu'un autre rapport sur l'emploi sera publié avant la prochaine réunion de la Fed.

L'euro peinait par ailleurs alors que la BCE a elle aussi fait preuve d'une certaine prudence.

Elle n'a remonté ses taux que de 0,25 point de pourcentage, comme la Fed.

La BCE n'a pas indiqué dans son communiqué qu'elle remonterait encore ses taux, même si sa présidente Christine Lagarde a assuré que le cycle de resserrement n'était pas fini.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1022 1,1012 EUR/JPY 148,57 147,89 EUR/CHF 0,9817 0,9754 EUR/GBP 0,8722 0,8758 USD/JPY 134,79 134,29 USD/CHF 0,8907 0,8857 GBP/USD 1,2638 1,2574

afp/rp