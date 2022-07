Le dollar stable après une Fed sans surprise, le yen se renforce

New York (awp/afp) - Le dollar restait quasi-stable jeudi face aux principales monnaies au lendemain d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) déjà anticipée par les marchés mais le yen se renforçait, porté par un appétit au risque.

Le dollar index, qui compare le billet vert aux principales monnaies, glissait de 0,09% à 106,36 points vers 20H00 GMT. Face à l'euro, il prenait 0,15% à 1,0185 dollar pour un euro.

Après l'annonce de la Fed mercredi, le dollar avait nettement flanché contre l'euro, alors que la hausse des taux de 75 points de pourcentage de la Fed était largement déjà prise en compte par le marché.

Par ailleurs, son président Jerome Powell a laissé entendre perdant qu'"à un certain point il sera approprié de ralentir" le mouvement.

Les chiffres du PIB américain au deuxième trimestre publiés jeudi ont été mauvais, montrant une contraction de 0,9% d'avril à juin, le deuxième recul trimestriel d'affilée. Mais ils laissent espérer que le ralentissement sera modéré et que la Fed sera moins stricte dans sa politique monétaire.

Le dollar restait toutefois à des niveaux élevés.

Interrogée lors d'une conférence de presse sur la force du dollar et son impact sur les marchés émergents, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a reconnu "l'appréciation significative du billet" qui peut "créer des pressions dans d'autres parties du monde" et, avec la hausse des prix des denrées et de l'énergie "créer de véritables fardeaux (...) pour les pays aux revenus les plus faibles".

Pour Brad Bechtel, de Jefferies, cet aveu "ne pointait pas guère vers un changement en terme de politique pour aider sur ce point" mais Mme Yellen "a exprimé sa sympathie".

Le yen montrait par ailleurs de la vigueur face à l'euro comme au billet vert. Il s'échangeait à 134,32 yens pour un dollar en hausse de 1,68% et de 1,83% face à l'euro.

"Il y a eu beaucoup d'achats de yens, cela semble relever d'un sentiment d'appétit au risque du marché dans le sillage de la montée des actions", a expliqué Brad Bechtel.

Cours de jeudi Cours de mercredi 20H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0185 1,0200 EUR/JPY 136,80 139,29 EUR/CHF 0,9722 0,9790 EUR/GBP 0,8375 0,8389 USD/JPY 134,32 136,57 USD/CHF 0,9546 0,9598 GBP/USD 1,2161 1,2158

afp/rp