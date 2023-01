Le dollar stable après une séance très agitée

New York (awp/afp) - Le dollar est revenu à l'équilibre mercredi après une séance très agitée où il a plongé à son plus bas en neuf mois face à l'euro, momentanément pénalisé par des signes de ralentissement de l'économie américaine.

Le billet vert était stable à 1,0790 dollar (-0,02%) pour un euro vers 19H55 GMT, après être descendu à un plus bas depuis avril à 1,0887 dollar.

Le Dollar Index, qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de monnaies, était revenu parfaitement à l'équilibre par rapport à mardi à 102,38 points.

Le billet vert avait sombré en matinée après des données américaines "montrant une économie qui ralentit bien plus vite qu'anticipé", ce qui peut présager d'une politique moins agressive de la part de la Réserve fédérale américaine, a expliqué à l'AFP Edward Moya d'Oanda.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont reculé plus que prévu en décembre (-1,1% par rapport au mois précédent), et l'indice des prix à la production PPI ressort en baisse de 0,5% sur un mois et en hausse de 6,2% sur un an.

En outre, la production industrielle a de nouveau reculé en décembre, cédant 0,7% en un mois, bien plus que prévu.

Si une inflation moins élevée et une consommation en berne peignent un tableau contrasté de l'économie américaine, ces données pourraient permettre à la banque centrale de ralentir le rythme de ses hausses de taux directeurs, ce qui a rendu subitement le dollar moins attractif.

"Le marché est de plus en plus persuadé que la Fed pourrait en avoir terminé avec les hausses de taux après sa réunion monétaire de février", a relevé Edward Moya.

Mais dans le même temps, les investisseurs "sont sur les dents face aux nombreuses incertitudes" et le dollar est rapidement revenu à l'équilibre face à l'euro.

"Il existe un gros risque que la Fed reprenne les hausses de taux si l'inflation ne continue pas à fléchir cet été en direction de la cible de 2%", a suggéré l'analyste d'Oanda.

Face à la livre britannique en revanche, le dollar s'est inscrit en baisse (-0,39% à 1,2334 dollar pour une livre), après la publication de données sur l'inflation qui reste à deux chiffres au Royaume-Uni malgré un léger ralentissement.

L'inflation britannique "pousse la livre vers le haut", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Si la hausse des prix a ralenti à 10,5% sur un an en décembre, contre 10,7% en novembre, elle demeure à des niveaux historiquement très élevés, alimentant une crise du coût de la vie dans le pays.

Enfin, le yen s'enfonce après la surprise venue de la Banque centrale du Japon (BoJ) qui a opté pour le statu quo sur les rendements obligataires alors que nombre d'investisseurs s'attendaient à ce qu'elle en augmente le plafond.

Le yen japonais perdait 0,57% face au billet vert à 128,86 yens pour un dollar et 0,57% également face à l'euro à 139,03 yens.

"La décision de la BoJ a très clairement déçu les investisseurs qui s'attendaient à une nouvelle action" après celle, inattendue, de décembre, ont commenté les analystes de ING.

"La paire dollar/yen est actuellement vue comme l'une des plus volatiles du monde des grandes devises", notent-ils.

"La volatilité sur les rendements obligataires a été surprenante à voir", s'est aussi étonné Edward Oanda qui pense que la BoJ se résoudra à augmenter les rendements des obligations d'Etat à sa prochaine réunion en mars.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H55 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0790 1,0788 EUR/JPY 139,03 138,21 EUR/CHF 0,9891 0,9948 EUR/GBP 0,8748 0,8780 USD/JPY 128,86 128,12 USD/CHF 0,9167 0,9221 GBP/USD 1,2334 1,2286

afp/rp