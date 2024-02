Le dollar s'est globalement replié mercredi, suivant la baisse mondiale des rendements obligataires, alors que les traders attendent le compte-rendu de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale, prévu plus tard dans la journée, pour obtenir des indices supplémentaires sur les perspectives de taux d'intérêt de la banque centrale.

Le billet vert a glissé sous les 150 yens dans les échanges asiatiques et a acheté en dernier 149,97 yens, donnant à la monnaie japonaise un peu d'air après avoir été coincée près d'un plus bas de trois mois au cours des sessions précédentes.

Dans le passé, les traders ont considéré 150 comme une ligne dans le sable qui pourrait déclencher une intervention monétaire des autorités japonaises, comme ce fut le cas à la fin de 2022.

La baisse du dollar s'explique par la diminution des rendements du Trésor américain, qui s'alignent sur ceux de ses homologues mondiaux.

Cette évolution fait suite à des données plus faibles que prévu sur l'inflation au Canada et à la croissance des salaires dans la zone euro, qui ont toutes fait chuter les rendements nationaux et renforcé les attentes de réduction des taux par les banques centrales mondiales cette année.

Le dollar canadien était en hausse marginale à 1,35085 pour un dollar américain, tandis que l'euro a augmenté de 0,06 % à 1,0814 $.

L'indice du dollar américain a baissé de 0,05 % à 103,99.

"Il est intéressant de noter que l'ordre et l'ampleur des mesures politiques impliquées par les taux du marché ne semblent avoir qu'une vague corrélation avec les niveaux d'activité économique dans chacune des économies du G10", a déclaré Jane Foley, stratège senior pour les devises chez Rabobank.

"Il est clair que le processus d'étalonnage du calendrier et du rythme des mesures politiques des banques centrales cette année a encore du chemin à faire".

Cependant, la Réserve fédérale reste le roi des banques centrales, et le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, attendu plus tard mercredi, apportera plus de clarté sur les perspectives des taux d'intérêt américains.

"Le principal enseignement du compte-rendu du FOMC doit être qu'il n'est pas (encore) temps d'initier une baisse des taux", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l'Asie hors Japon à la Mizuho Bank.

"Au mieux, elle ne sera pas concluante, les mises en garde liées à la dépendance aux données prenant de l'importance. Au pire, elle ne sera pas pertinente, compte tenu de l'inflation élevée ex post et des données solides sur l'emploi.

"Quoi qu'il en soit, cela limitera la portée des paris sur l'évolution de la conjoncture.

Les traders tablent actuellement sur un assouplissement de la Fed d'un peu plus de 90 points de base (pb) cette année.

Ailleurs, la livre sterling a gagné 0,11 % à 1,2634 $, tout en restant à une certaine distance du plus haut d'une semaine atteint mardi à 1,2668 $, après avoir reculé de ce niveau dans le sillage des commentaires pessimistes du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

M. Bailey a déclaré mardi qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les investisseurs parient sur des baisses de taux d'intérêt cette année, mais il a souligné les signes de reprise de l'économie britannique après la récession survenue à la fin de l'année 2023.

Ses remarques ont permis à la livre sterling d'atteindre son niveau le plus bas face à l'euro depuis près d'un mois et aux rendements des gilts britanniques de chuter.

"M. Bailey a semblé plus dovish qu'il ne l'avait été auparavant, ce qui a quelque peu pesé sur la livre sterling. Nous sommes toujours à l'aise avec notre prévision d'un début du cycle d'assouplissement de la Banque d'Angleterre en août", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

En Australie, le dollar australien a augmenté de 0,27 % pour atteindre 0,6567 $, tandis que le dollar néo-zélandais a gagné 0,4 % pour atteindre 0,61905 $.

Le dollar australien

sur les salaires

pour le trimestre de décembre, publiées mercredi, n'ont guère modifié les perspectives pour les taux domestiques, avec une hausse de 0,9 % correspondant exactement aux prévisions du marché.

Le yuan chinois

a rebondi

pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois semaines, aidé par un billet vert globalement plus faible et par un certain rebond des marchés boursiers chinois. Il s'est établi pour la dernière fois à 7,1863 pour un dollar.

Sa contrepartie offshore a augmenté d'environ 0,2 % pour atteindre 7,1886 pour un dollar.

La Chine a annoncé mardi la plus grande réduction de son taux hypothécaire de référence dans une tentative de soutenir le marché immobilier en difficulté du pays et l'économie en général, bien que la mesure n'ait pas suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des investisseurs, les experts ayant déclaré qu'il fallait en faire plus.