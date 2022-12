Le dollar suprême fait la loi sur le marché de l'or

La lutte de la Fed contre l'inflation devrait dicter le sentiment sur les marchés des métaux précieux l'année prochaine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'inflation galopante, les restrictions du COVID-19 et le ralentissement de la croissance ont fait que les métaux précieux ont connu une année 2022 mitigée.

L'or au comptant à 1 821,50 $ l'once à 19 h 28 GMT est en passe de terminer l'année 2022 en baisse d'environ 0,4 %. L'année dernière, l'or a failli, pendant les premiers jours de la crise ukrainienne, atteindre les sommets historiques de plus de 2 000 $ atteints en 2020, alors que les pays du monde entier se verrouillaient.

L'ascension de la monnaie américaine vers des sommets de 20 ans cette année a érodé la demande de lingots en dollars, qui ont perdu 250 $ depuis le sommet de mars. [USD/]

Graphique : L'année en or du dollar -

"Compte tenu du fait que l'or est un actif à rendement nul, les rôles traditionnels du métal précieux en tant que valeur refuge et couverture contre l'inflation ont été fortement ébranlés par les hausses de taux surdimensionnées de la Fed en 2022", a déclaré Han Tan, analyste de marché en chef chez Exinity.

Les principaux décideurs de la banque centrale américaine ont clairement exprimé leurs intentions en matière d'inflation, surprenant les investisseurs qui avaient récemment parié sur une trajectoire plus lente de hausse des taux.

"Nous sommes convaincus que les perspectives de la politique monétaire américaine devraient rester aux commandes (de l'or)", a déclaré Julius Baer dans ses perspectives 2023 sur les matières premières.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent, à 23,87 dollars l'once, devrait terminer l'année en hausse de plus de 2 %. Mais la possibilité d'une récession mondiale représente un risque pour la demande d'argent pour les applications industrielles, selon les analystes de Citi.

Le métal est utilisé à la fois comme une valeur refuge similaire à l'or et par les fabricants de tout, des panneaux solaires aux automobiles en passant par l'électronique.

Les prix des métaux des autocatalyseurs que sont le platine et le palladium ont été dopés par les craintes de sanctions occidentales contre le principal producteur, la Russie.

"On suppose que la production russe continue à atteindre le marché et que Nornickel et les MGP ne sont pas sanctionnés. Nornickel devrait également terminer la maintenance de sa fonderie, ce qui lui permettra d'augmenter sa production", selon Heraeus Precious Metals.

Le platine à 1 066,01 $ l'once a réussi à conserver ses gains et se dirigeait vers une hausse annuelle de plus de 10 %. Cependant, le palladium à 1 783,35 $ est en baisse de près de 6 %, ce qui constitue sa deuxième baisse annuelle consécutive, malgré le fait que les prix aient touché des sommets en mars.

Graphique : Les platinoïdes en 2022 -