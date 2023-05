Le dollar a été modéré mercredi, pesé par des données baissières sur le marché du travail américain alors que les investisseurs s'inquiètent du plafond de la dette américaine et des risques du secteur bancaire, tout en attendant la décision politique de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

Les offres d'emploi américaines ont chuté pour le troisième mois consécutif en mars et les licenciements ont augmenté pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis plus de deux ans, selon des données publiées mardi, proposant un certain espoir que le ralentissement du marché du travail pourrait aider la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a baissé de 0,029% à 101,820 après avoir glissé de 0,245% mardi.

La banque centrale américaine devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la conclusion de sa réunion de deux jours mercredi, et les investisseurs se concentreront sur la question de savoir si la Fed fait allusion à une pause ou à un nouveau resserrement.

"La réaction des devises dépendra du fait que la déclaration post-réunion et la conférence de presse soient jugées 'hawkish' ou 'dovish'", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous nous attendons à ce que le président du FOMC, M. Powell, soit hawkish par rapport aux attentes du marché, car l'inflation est trop élevée et le marché du travail est trop tendu, bien que ces deux indicateurs aient évolué dans la bonne direction récemment."

Les marchés ont évalué à 86 % les chances d'une hausse de 25 pb mercredi, a montré l'outil FedWatch du CME, mais s'attendent à ce que la banque centrale réduise ses taux vers la fin de l'année.

La réunion de la Fed intervient alors que les marchés financiers américains sont ébranlés par la faillite de la First Republic Bank, basée à San Francisco, et par les craintes que le gouvernement ne se retrouve à court de liquidités après le 1er juin si le plafond de la dette n'est pas relevé.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 13,3 points de base à 3,440 % mardi, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé de 8,5 points de base. Le Japon étant fermé pour cause de vacances, les bons du Trésor n'ont pas été échangés mercredi.

Pendant ce temps, l'euro était en hausse de 0,12 % à 1,1012 $ après avoir augmenté de 0,2 % au cours de la nuit en prévision de la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne jeudi.

Les données de mardi ont montré que l'inflation de la zone euro s'est accélérée le mois dernier mais que la croissance sous-jacente des prix a diminué de manière inattendue, ce qui renforce les arguments en faveur d'une augmentation plus faible des taux d'intérêt de la part de la BCE.

Selon les prix pratiqués sur les marchés de produits dérivés, les traders pensent qu'il y a environ 85 % de chances que la BCE relève ses taux de 25 points de base jeudi, et 15 % de chances qu'elle les relève de 50 points de base.

Ryota Abe, économiste au département des marchés mondiaux et de la trésorerie de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a déclaré que les marchés avaient prévu davantage de hausses de taux dans la zone euro qu'aux États-Unis.

"Si la différence de taux entre les deux régions se précise, le DXY (dollar Index) pourrait passer sous la barre des 100".

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,06% à 0,667 $, un jour après que la Reserve Bank of Australia ait surpris les marchés en augmentant le taux d'escompte à 3,85% et ait déclaré qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation.

Le kiwi a augmenté de 0,35 % par rapport au billet vert pour atteindre 0,623 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2479 $, en hausse de 0,12 % sur la journée.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,11 % à 136,40 pour un dollar, récupérant une partie de ses pertes de la semaine dernière lorsque la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-libre.