Le dollar était sur la défensive lundi après un rapport sur l'emploi américain mitigé qui n'a pas apporté de conviction directionnelle et alors que l'attention du marché s'est tournée vers les données sur l'inflation des deux plus grandes économies du monde qui sont attendues cette semaine.

L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en juillet, selon les données de vendredi, mais elle a enregistré des gains salariaux solides et une baisse du taux de chômage.

Bien que le dollar soit tombé à son plus bas niveau en une semaine par rapport à un panier de devises à la suite de ces données, ses pertes ont été limitées car le rapport fait état d'un marché du travail toujours tendu, suggérant que la Réserve fédérale pourrait avoir besoin de maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'indice du dollar américain était en hausse de 0,08 % à 102,14, s'éloignant de son plus bas niveau de vendredi (101,73).

La livre sterling a baissé de 0,11 % à 1,2737 $, tandis que l'euro a perdu 0,14 % à 1,0994 $.

"Il y a eu un récit pour tout le monde, selon votre parti pris", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, à propos du rapport sur l'emploi.

"Nous constatons un refroidissement du marché du travail, mais il ne s'effondre pas. Il fait ce que nous espérions qu'il fasse".

Les données sur l'inflation américaine sont attendues jeudi, et l'on s'attend à ce que l'inflation de base ait augmenté de 4,7 % sur une base annuelle en juillet.

"Il est difficile d'envisager un recul important des paires de dollars, car fondamentalement, les États-Unis ont toujours la meilleure croissance, vous avez une banque centrale qui dépend encore beaucoup des données, et je pense qu'il y a des risques cette semaine que le chiffre de l'IPC soit supérieur aux attentes", a déclaré M. Weston.

L'inflation en Chine pour le mois de juillet est également attendue cette semaine, les traders étant à l'affût de nouveaux signes de déflation dans la deuxième plus grande économie du monde.

"Nous prévoyons que l'IPC principal du pays enregistre une déflation en juillet après que la croissance des prix à la consommation ait stagné en juin, ont déclaré les analystes de MUFG dans une note.

"Alors que le récit d'une reprise molle en Chine reste probablement intact à court terme, le soutien continu du gouvernement chinois devrait stimuler le yuan."

Le yuan chinois est resté proche de son plus bas niveau en deux semaines lundi, avec sa contrepartie offshore en baisse de 0,2 % à 7,2042 pour un dollar.

Vendredi, un fonctionnaire chinois a déclaré lors d'une conférence de presse du planificateur de l'État que les liquidités dans le système bancaire du pays resteraient raisonnablement abondantes, bien que les investisseurs soient restés sur leur faim dans le contexte de la lenteur du déploiement du soutien de Pékin pour relancer son économie.

Ailleurs, le dollar australien a baissé de 0,04% à 0,6568$, tandis que le dollar néo-zélandais a gagné 0,01% à 0,60985$.

Le yen a baissé de près de 0,3% à 142,13 pour un dollar, après avoir atteint un plus haut d'une semaine de 141,52 pour un dollar dans les premiers échanges asiatiques.

La Banque du Japon a débattu des perspectives croissantes d'une inflation soutenue lors de sa réunion de juillet. Un membre du conseil a déclaré que les salaires et les prix pourraient continuer à augmenter à un rythme "jamais vu dans le passé", selon un résumé des opinions publié lundi.