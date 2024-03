Le dollar est resté stable mardi avant les données clés sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la journée, tandis que le yen s'est raffermi près d'un plus haut d'un mois sur les attentes croissantes de la Banque du Japon qui pourrait sortir des taux d'intérêt négatifs dès la semaine prochaine.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin est resté au-dessus de 72 000 dollars et était à deux doigts de dépasser le record atteint lors de la session précédente.

Face au dollar, l'euro a reculé par rapport à son plus haut niveau de près de deux mois atteint la semaine dernière et s'est établi à 1,0931 dollar. La livre sterling a augmenté de 0,08 % pour atteindre 1,2822 $, bien qu'elle soit également loin du sommet de plus de sept mois atteint vendredi.

Les mouvements de devises ont été modérés et le billet vert a stoppé son récent déclin avant une lecture de l'inflation américaine plus tard dans la journée de mardi qui fournira plus de clarté sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer son cycle d'assouplissement des taux d'intérêt cette année.

Alors que l'on s'attend à ce que les prix à la consommation de base aient augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en février, les investisseurs seront attentifs à toute surprise à la hausse, comme ce fut le cas en janvier, ce qui pourrait faire dérailler le rythme des réductions de taux attendues par la Fed.

"Si nous obtenons 0,2 %, je pense que le marché reviendra sur l'idée d'une possible première baisse des taux de la Fed en mai, et si nous obtenons 0,4 %, je pense que le marché mettra en doute une baisse dès le mois de juin", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank (NAB).

"Dans ce sens, je pense qu'il est juste de penser que le marché sera très sensible à tout ce qui n'est pas un indice de base de 0,3 %.

Le dollar australien a augmenté de 0,01% à 0,6615 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,02% à 0,61685 $.

L'indice du dollar a peu changé à 102,80, après avoir atteint un plus bas de deux mois de 102,33 la semaine dernière.

La chute du billet vert a été provoquée par les paris croissants sur la possibilité que la Fed commence à réduire ses taux d'ici juin, en particulier après que les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, la semaine dernière, ont renforcé ces attentes.

Les données sur l'emploi publiées vendredi ont également montré que les conditions sous-jacentes du marché du travail dans la plus grande économie du monde s'adoucissaient, le taux de chômage ayant augmenté pour atteindre son plus haut niveau en deux ans, à savoir 3,9 %, en février.

CHANGEMENT DE CAP DE LA BOJ

En Asie, les spéculations sur la possibilité que la Banque centrale du Japon s'éloigne de sa politique ultra-légère lors de sa réunion de la semaine prochaine ont maintenu le yen à un niveau élevé.

Face au dollar, le yen s'est stabilisé à 146,94, non loin du sommet de 146,48 atteint vendredi.

La devise japonaise a également atteint un sommet de 188,01 contre la livre sterling et s'est maintenue près de ce niveau contre l'euro.

L'absence d'achats de fonds négociés en bourse japonais par la BOJ lundi, en dépit d'une forte baisse des actions nationales, a également renforcé les attentes d'un pivot imminent.

Depuis des années, le Japon applique des taux d'intérêt négatifs à court terme et un programme de relance massif comprenant l'achat d'obligations et d'actifs dans le but de relancer son économie.

"Nous restons sceptiques quant à l'éventualité d'un mouvement important la semaine prochaine", a déclaré M. Attrill de la NAB. "Il est possible qu'ils fassent quelque chose avec le YCC (contrôle de la courbe des taux)... mais un éloignement des taux négatifs, je pense, devrait probablement attendre la réunion d'avril où il y aura un peu plus d'informations disponibles.

"Mais il est difficile d'ignorer tous les signaux de fumée qui nous parviennent... nous devons en déduire que cela pourrait se produire un peu plus tôt que nous ne le pensions.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que le pays n'en était pas encore au stade où il pouvait déclarer que la déflation était vaincue.

La volatilité implicite sur une semaine du dollar/yen, qui mesure les anticipations de variations de prix dans la paire de devises, a bondi à 11,66 % mardi, son niveau le plus élevé depuis janvier.

Ailleurs, le bitcoin a augmenté de 0,1% à 72 239 $, après avoir atteint un record de 72 901,94 $ lors de la session précédente.

L'Ether a atteint 4 093,70 $, son plus haut niveau depuis 2021.