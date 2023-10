Le dollar a baissé vendredi, mais les traders sont restés à l'écart des marchés des changes et du Trésor américain, attendant les chiffres de l'emploi non agricole plus tard dans la journée pour des catalyseurs potentiels.

Le rapport sur l'emploi de vendredi, très suivi, fait suite à une série de données économiques américaines solides qui ont renforcé le message hawkish de la Réserve fédérale, à savoir des taux plus élevés pour plus longtemps, et ont fait grimper le billet vert et les rendements des bons du Trésor américain.

L'indice du dollar, qui a atteint en début de semaine un plus haut de 11 mois à 107,34, s'est établi à 106,37, mais reste sur la voie d'une douzaine de semaines consécutives de hausse.

"Il y a un élément ici qui consiste à faire le point avant ce qui devrait être une publication de données très importante", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior FX à la National Australia Bank.

"Nous devons garder à l'esprit qu'en ce moment, les rendements du Trésor américain et le dollar, en particulier, ont été très réactifs aux données positives publiées par les États-Unis, et qu'il y a donc un potentiel de feu d'artifice ce soir.

La chute généralisée des obligations d'État s'est également stabilisée vendredi, le rendement du Trésor américain à 30 ans s'établissant à 4,900 %, après avoir dépassé les 5 % pour la première fois depuis 2007 en début de semaine.

Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans s'est établi pour la dernière fois à 4,7269 %, tandis que le rendement à deux ans s'est établi à 5,0267 %.

La pause dans la hausse du dollar a également apporté un répit bien nécessaire au yen, qui s'est acheté 148,48 pour un dollar.

Sa hausse soudaine mais brève d'environ 2% à 147,30 pour un dollar mardi a alimenté la spéculation selon laquelle les autorités japonaises auraient pu intervenir sur le marché des devises pour soutenir le yen malmené, bien que les données de la Banque du Japon (BOJ) aient semblé suggérer le contraire.

"La question de savoir si la BOJ et/ou (le ministère des finances) interviendront à des niveaux distincts ... continuera d'être un mystère, dépendant des marchés des devises plus larges et de la dynamique", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie à la Mizuho Bank.

"Les cambistes peuvent tenter de déterminer des seuils, mais ils doivent être avertis qu'ils ne doivent le faire qu'avec prudence.

Ailleurs, l'euro a glissé de 0,03% à 1,0546 $ et était en voie de diminuer de 0,25% pour la semaine, prolongeant sa série de pertes dans une 12ème semaine.

La livre sterling a baissé de 0,03% à 1,2188 $ et se dirigeait également vers cinq semaines consécutives de pertes, luttant contre un dollar dominant.

"La toile de fond reste celle d'une Fed qui se montre beaucoup plus optimiste que la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque de réserve d'Australie (et la BOJ)", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie pour les devises et les taux d'intérêt.

Le dollar australien a baissé de 0,05 % à 0,6367 $, tandis que le dollar néo-zélandais a gagné 0,11 % à 0,59695 $, après que les deux monnaies des Antipodes aient chuté plus tôt dans la semaine à la suite des décisions de leurs banques centrales respectives.

La RBA a maintenu mardi ses taux d'intérêt pour un quatrième mois, et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande lui a emboîté le pas un jour plus tard, les deux décisions étant conformes aux attentes, bien que leur message ait été moins optimiste que prévu.

L'Aussie s'attendait à une baisse hebdomadaire de plus de 1 %, tandis que le kiwi se dirigeait vers une baisse de plus de 0,5 %.