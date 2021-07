Le dollar ternit après un emploi américain pourtant positif

Londres (awp/afp) - Le dollar s'inscrivait en légère hausse face à l'euro vendredi, les gains plus marqués enregistrés en début de séance s'évaporant après la publication de chiffres sur l'emploi américain pourtant positifs pour l'économie des Etats-Unis.

Vers 12H55 GMT (13H55 à Paris), le dollar prenait 0,12% face à l'euro, à 1,1836 dollar pour un euro. Juste après la publication du rapport mensuel sur l'emploi, le dollar avait grimpé à 1,1808 dollar, un plus haut depuis début avril.

Le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, s'inscrivait en légère baisse (-0,09%) après avoir atteint un nouveau record en trois mois plus tôt dans la séance, à 92,74 points.

L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en juin mais le marché de l'emploi est loin d'être remis de la pandémie, a annoncé vendredi le département du travail faisant état d'un taux de chômage en légère hausse.

Au total, 850.000 emplois ont été créés contre 680.000 attendus par un consensus d'analystes. Mais le taux de chômage est remonté à 5,9% (+0,1 point) avec un nombre de personnes au chômage inchangé (9,5 millions).

"Le rapport du jour était dans l'ensemble plus robuste qu'attendu, mais pas assez fort pour raviver les inquiétudes sur l'inflation et la politique monétaire", a expliqué Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

Pour le marché des changes, un marché de l'emploi en forme signifie que la Banque centrale américaine (Fed) a moins besoin de soutenir l'économie, ce qui pourrait pousser l'institution à avancer la normalisation de sa politique monétaire.

Des taux plus élevés rendraient le dollar plus attractif.

"Le dollar est sur une tendance positive depuis la réunion du Comité monétaire de la Fed en juin, quand la banque centrale a eu l'air un peu plus prête à normaliser sa politique monétaire" que la Banque centrale européenne (BCE) ou les autres instituts monétaires, rappelle M. Razaqzada.

A plus long terme, "l'euro risque de souffrir de la position plus souple de la BCE. En plus, les inquiétudes sur une reprise du Covid-19 en Europe à cause du variant Delta pourrait peser sur la devise", commentent les analystes de OFX.

Cours de vendredi Cours de jeudi 12H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1836 1,1850 EUR/JPY 131,82 132,17 EUR/CHF 1,0943 1,0968 EUR/GBP 0,8596 0,8607 USD/JPY 111,38 111,53 USD/CHF 0,9246 0,9255 GBP/USD 1,3768 1,3767

afp/rp