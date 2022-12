Le dollar tombe à son plus bas niveau depuis 3 mois par rapport au yen alors que Powell déclare que la Fed va ralentir.

La paire dollar-yen est extrêmement sensible aux variations des rendements américains à long terme, qui ont glissé à un plus bas de près de deux mois de 3,6 % pendant la nuit après que M. Powell ait déclaré à la Brookings Institution de Washington que "ralentir à ce stade est une bonne façon d'équilibrer les risques." Il a toutefois ajouté que le contrôle de l'inflation "nécessitera de maintenir la politique à un niveau restrictif pendant un certain temps."

Le billet vert était en baisse de 0,48% à 137,39 yens dans la matinée en Asie, après être descendu plus tôt à 137,27 pour la première fois depuis le 26 août, les rendements des bons du Trésor à 10 ans s'établissant à 3,62% à Tokyo.

"Les participants au marché semblent avoir interprété le discours de Powell comme étant plus dovish que hawkish", ce qui a fait baisser les rendements américains et le dollar, a écrit Kim Mundy, stratège à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note client.

"La réaction soutient l'approche apparente du 'verre à moitié plein' des marchés à l'égard des perspectives économiques pour le moment."

Les marchés évaluent actuellement à 91 % la probabilité que la Fed ralentisse pour augmenter son taux de 50 points de base le 14 décembre, et à seulement 9 % la probabilité d'une autre hausse de 75 points de base.

En novembre, le dollar a baissé de 7,15 % par rapport au yen, son pire mois en 14 ans, les investisseurs se positionnant en prévision d'un pivot de la Fed.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six devises principales, dont le yen et l'euro, a prolongé la baisse de plus de 1 % de mercredi à jeudi, descendant jusqu'à 105,69. Il a chuté de 5,2 % en novembre, sa pire performance mensuelle depuis septembre 2010.

L'euro a augmenté de 0,21 % à 1,04325 $, et la livre sterling a ajouté 0,23 % à 1,2086 $.

Mercredi, une enquête européenne a montré que l'inflation dans la zone euro a diminué bien plus que prévu en novembre, ce qui renforce l'espoir que la croissance vertigineuse des prix a maintenant dépassé son pic et renforce, si ce n'est fermement, les arguments en faveur d'un ralentissement des hausses de taux de la Banque centrale européenne le mois prochain.

Les devises sensibles au risque des Antipodes ont progressé, le dollar australien s'est renforcé de 0,17 % à 0,6800 $, après avoir touché 0,68145 $ pour la première fois depuis le 13 septembre. Le kiwi de la Nouvelle-Zélande a ajouté 0,32% à 0,63175 $, son plus haut niveau depuis le 17 août.

L'Aussie et le kiwi ont également été soutenus par des signes que le gouvernement chinois va relâcher sa politique étranglante de zéro COVID, suite à l'annonce d'un assouplissement des restrictions dans des endroits comme Guangzhou et Zhengzhou, le site d'une usine d'iPhone Foxconn.