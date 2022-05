Le dollar tombe à son plus bas niveau depuis un mois en raison de l'assouplissement des paris sur la hausse des taux de la Fed

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, est descendu jusqu'à 101,43 pour la première fois depuis le 25 avril. Une reprise des actions asiatiques a également sapé la demande pour le billet vert en tant que valeur refuge.

Par rapport à l'euro, la devise américaine a également glissé à son plus faible niveau depuis le 25 avril, à 1,0765 $, et a atteint son plus bas niveau par rapport à la livre sterling depuis le 26 avril, à 1,2607 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a repris 0,51 % à 0,7136 $, tandis que le dollar néo-zélandais a bondi de 0,49 % à 0,6510 $.

Le Dollar Index se dirige vers une baisse de 1,5 % cette semaine, après la chute de 1,37 % de la semaine dernière. Il s'agirait de la première baisse sur deux semaines depuis le début de l'année.

Il a atteint un pic de près de deux décennies au-dessus de 105 au milieu du mois, mais a reculé en raison des signes indiquant que le resserrement de la Fed pourrait déjà ralentir la croissance économique. Les rendements du Trésor ont également chuté par rapport à des sommets pluriannuels, ce qui a encore affaibli le dollar.

Le dollar s'est affaibli de 0,3 % à 126,69 yens, glissant progressivement au cours des trois dernières semaines d'un sommet de deux décennies de 131,35.

"Les prévisions d'inflation aux États-Unis ont diminué, ce qui a contribué à réduire les attentes de resserrement de la Fed, ce qui a pesé sur le dollar, en particulier sur le dollar-yen, qui est assez sensible aux écarts de rendement", a déclaré Shinichiro Kadota, stratège principal des devises chez Barclays à Tokyo.

"Je pense que le dollar-yen a atteint un pic pour le moment, mais à moyen terme, cela dépendra de l'inflation."

Le compte-rendu de la réunion de mai de la Fed, publié mercredi, a montré que la plupart des participants pensaient que des hausses de 50 points de base seraient appropriées lors des réunions de politique générale de juin et juillet, mais beaucoup pensaient que des hausses importantes et précoces permettraient de faire une pause plus tard dans l'année pour évaluer les effets de ce resserrement politique.

L'amélioration du sentiment de risque n'a cependant pas aidé le bitcoin, qui a glissé de 0,9 % pour atteindre environ 28 908 $, poursuivant ainsi la baisse graduelle de cette semaine depuis le niveau psychologique de 30 000 $.